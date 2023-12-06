Сосудистый хирург перечислил опасности горячего душа для здоровья

Душ в слишком горячей воде может негативно сказаться на здоровье человека. Об этом сообщил сосудистый хирург Махьяр Маддахали.Во-первых, как отмечает эксперт, такая привычка может вызвать сухость кожи. Слишком горячая вода смывает натуральные масла, которые сохраняют кожу влажной.Во-вторых, очень это может привести к покраснению и раздражению кожи.Слишком горячая вода может расширить кровеносные сосуды под кожей, что вызывает покраснение и раздражение.Также это может повлиять на состояние волос – они будут сухими и повреждёнными. Горячая вода может вызвать резкое снижение артериального давления и, как следствие, справоцировать обморок. Наконец, слишком горячий душ может привести к снижению иммунитета.

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