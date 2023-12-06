Хирург Айрапетян: кровь из носа может течь из-за снижающих свертываемость болезней

По словам пластического хирурга Арташеса Айрапетяна причины кровотечений из носа могут быть разнообразны, начиная лопнувшим сосудом и заканчивая опухолью.Хирург Айрапетян рассказал в интервью, что появление: крови из носа может быть симптомом достаточно большого числа патологий разной степени тяжести. Объясняя, почему кровь может течь из носа, медик назвал первыми менее опасные причины, обратимые при правильной коррекции.Почему кровь может течь из носа: распространенные причины.Повреждения слизистой ткани в носовых проходах.Аллергия.Частое сморкание с сильным напряжением носовых пазух.Злоупотребление каплями и другими средствами от заложенности носа.Возникшее воспаление.Айрапетян отметил, что адекватные методы терапии вполне позволяют справиться с этими проблемами в рамках домашнего лечения. В то же время он предупредил, что иногда кровь из носа может течь из-за очень серьезных нарушений и болезней.«Всем, у кого носовые кровотечения бывают часто или долго не проходят, нужно обращаться к врачу», - поделился советом специалист.Опасные причины носовых кровотечений:Опухоли;Высокое артериальное давление;Болезни, снижающие свертываемость крови (от них обычно страдают печень, почки, сердце);Злоупотребление алкоголем.«Чтобы остановить кровотечение, нужно слегка наклониться вперед (не назад, как принято считать) и аккуратно зажать ноздри», - констатировал хирург.Он подчеркнул, что если при носовом кровотечении возникает вкус крови во рту, или оно оказывается слишком долгим, к пострадавшему человеку следует вызвать скорую помощь, чтобы медики проверили его на наличие возможных опасных нарушений.

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