Врач-косметолог Татьяна Макарова: употребление алкоголя способствует отечности лица, причем такой отек имеет накопительный эффект.Врач-косметолог Макарова рассказала о негативном изменении с лицом из-за алкоголя. По словам специалистки, его частое употребление способствует отекам, которые не проходит даже с прекращением выпивки.«При злоупотреблении алкоголя клетки обезвоживаются, жидкость выходит из клеток и скапливается в межклеточном пространстве. Люди, часто употребляющие алкоголь, выглядят отечными даже тогда, когда перестают его употреблять», - поделилась Макарова с РИАМО.Эксперт добавила, что пристрастие к спиртному может поспособствовать появлению розацеа. В случае этого дерматологического заболевания мелкие сосуды и капилляры на лице подвергаются воспалению и начинают разрастаться. Результатом становится гиперемия – краснота.«Частым спутником людей, злоупотребляющих алкоголем, являются сосудистые звездочки и тусклый цвет лица», - дополнила косметолог.Отдельно Макарова отметила высокую калорийность алкоголя, в котором часто содержатся высокие дозы сахара и быстрых углеводов. Их часто употребление старит кожу внешне, ухудшая ее цвет и делая склонной к разным высыпаниям.

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