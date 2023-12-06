Врач Банный рассказал, какой популярный напиток полезен при желчекаменной болезни

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал, что кофе хорош не только для сердечно-сосудистой системы.Кофе способствует восстановлению клеток печени, защищает от образования камней в жёлчном пузыре и развития желчекаменной болезни. Также снижает уровень «плохого» холестерина, риск развития диабета и на 40% — рака печени. Банный отметил, что речь идёт о 2-3 чашках напитка в день.Но кофе может быть и вреден при передозировке, или если регулярно пить его с большим количеством молока и сахара. В таком случае можно набрать лишний вес и спровоцировать проблемы с сердцем.«Вероятнее всего, это связано с антиоксидантными свойствами напитка. Кроме того, существуют доказательства, что кофеин снижает риск развития рака толстой кишки, яичников, глиобластомы», — рассказал эксперт.

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