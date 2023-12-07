Врач Ломова: печень заболевает из-за обилия животного жира, сахара и полуфабрикатов

Врач Валерия Ломова предупредила о наиболее вредных для печени пищевых привычках и продуктах.Врач Ломова рассказала в интервью о продуктах, которые могут нанести здоровью печени особенно сильный удар. В частности, отметила медик, печень заболевает из-за обилия животного жира и полуфабрикатов.«Вредными для здоровья печени также считаются продукты с высоким содержанием животного жира – сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса, пирожные, торты, мучные изделия, полуфабрикаты и фастфуд», - перечислила специалистка.Кроме того, состояние печени ухудшает большое количество поглощаемой фруктозы. Врач посоветовала контролировать свое поедание фруктов (особенно выраженно сладких). Более полезными, по мнению Ломовой, являются кисловатые ягоды.Эксперт подчеркнула, что печень заболевает из-за обилия сахара в рационе. Повышение содержания глюкозы в крови вызывает НАБЖ – неалкогольную жировую болезнь печени, часто становящуюся предпосылкой к серьезному воспалению в органе. Что особенно опасно – это присутствие в повседневном питании скрытого сахара, добавляемого в разные продукты как усилитель вкуса и консервант. Врач посоветовала тщательно контролировать содержание сахара в ежедневном меню.Также медик обратила внимание на то, что печень страдает из-за необходимости переваривать пищу с искусственными добавками.«Негативно сказаться на здоровье печени может употребление консервов и полуфабрикатов, так как в этих продуктах содержится большое количество соли, консервантов и стабилизаторов», - предостерегла эксперт.Как проявляется жировая болезнь печени? Симптомы включают кожные проблемы (желтуха, частые и необъяснимые синяки, зуд), необычно темную мочу и глинистого вида стул, вздутие живота, тошноту, дискомфорт в области печени, а также психические изменения – ухудшение памяти, повышенная раздражительность и перепады настроения, эпизоды спутанности сознания.

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