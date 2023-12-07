Лишний вес и менопауза: Что говорят исследования?

Сложнее ли снизить вес после начала менопаузы? Иногда женщины просто уверены — ни одна “стройнящая” диета не сработает после климакса. Так ли это на самом деле?Женщина в любом возрасте хочет выглядеть привлекательной и подвижной. А лишние килограммы бывают этому помехой, к сожалению. Особенно данная проблема беспокоит женщин с приходом менопаузы. Как быть? Можно ли снижать килограмм за килограммом, несмотря на возрастные изменения?Лишние килограммы в период менопаузы у женщинФакт: каждый год после 45-50 лет у женщины прибавляется примерно 2 кг веса.Почему эта прибавка происходит и так ли она неизбежна? И почему фигура меняется не в лучшую сторону? А причина, на самом деле, простая. Желая вернуть форму, многие переходят на облегченную диету.Чаще всего исключают мясо, сыры и другую молочку. Оставляют более легкую еду — фрукты, салатики, в качестве основных блюд — крупы, картофель. ?И что же мы получаем в результате? При относительно невысокой калорийности, в питании много углеводов и мало белка. ?А белок в возрасте 40+ необходим почти как воздух.Именно из него образуются гормоны, в том числе, женские — прогестерон и эстроген. Перед менопаузой их количество идет на спад. Переход на низкобелковое питание только ускоряет этот процесс и усложняет климакс.Чем ниже уровень эстрогена, тем больше аппетит. К тому же, это повышает утомляемость, и физическую нагрузку увеличивать становится сложно. Появляются апатия и хроническая усталость.Яичники снижают выработку эстрогена, и он начинает вырабатываться жировой тканью. И организм поддерживает этот процесс, сохраняя и увеличивая жирок. ?И чем ярче выражены гормональные нарушения, тем больше нужно жировой ткани — так наше тело пытается удержать гормоны в равновесии. Понимаете?Поскольку количество белков резко сокращается вместе с исключением “тяжелой” пищи — мяса, бобовых, яиц, то и мышечная масса тоже сокращается. Но женщина не худеет! Просто мышцы замещаются жиром.Нам по-прежнему нужны аминокислоты, но поскольку белков нет, они поступают из собственных мышц.Но самое неприятное даже не это. Хуже всего повышенная раздражительность, постоянные и внезапные перепады настроения. Бывает ли у вас такое??Это вызывает стресс, а он, в свою очередь, увеличивает выработку гормона голода. Ведь в организме все взаимосвязано!Как разорвать замкнутый круг, и остаться стройной после менопаузы?Девочки, “климакс” совсем не равно “набор веса”! Можно оставаться стройной, продолжать нравиться окружающим и себе в зеркале. Для этого нужно придерживаться простых правил:Важно, чтобы в питании ежедневно было достаточное количество полноценных белков.Распределяйте дневной рацион на 4-5 приемов пищи, чтобы между ними проходило не больше 4-х часов. При этом, объем одного приема пищи должен быть не более 350 мл. Все это поможет поддерживать хорошее настроение и бодрость.Очень нужна чистая вода — не черный и зеленый чай, не соки, а именно вода! Ее дневной объем рассчитывается по формуле: берете свой идеальный вес и умножаете на 30. Получаете нужный объем в миллилитрах. Вот только воды и травяных чаев нужно выпивать в день, но распределять это по времени равномерно.Посмотрите, содержит ли ваше растительное масло омега-3? Это очень важные жиры, которые защищают сосуды. На каком масле лучше готовить? На рафинированном, а вот нерафинированное подойдет для заправки салата. Полезно и сливочное масло. Оно содержит жиры, которые являются материалом для производства женских гормонов. ?Что добавить в рацион при наступлении менопаузы?Полезней всего в этот период продукты, в которых есть клетчатка, а также — сложные углеводы. Это поможет поддержать работу кишечника, не допустить запоров.Ваш организм будет благодарен, если вы добавите в питание:Клетчатку в виде отрубей и семян льна.Замените выпечку из белой муки цельнозерновым хлебом.Сделаете упор на гречку, овсянку, коричневый рис.Наполните рацион овощами и зеленью — с целью получения клетчатки, а также витаминов.А как же белок? Да, белок обязательно! Только отдайте предпочтение постному мясу, рыбе или птице. Нежирные молочные продукты, дары моря — все это тоже источники белка. ?Эти рекомендации подойдут всем женщинам после сорока лет. Но у каждой — свои особенности гормональных изменений. Для того чтобы их учесть, нужна индивидуальная работа. ?Менопауза может проходить без побочных эффектов — и сделать это можно за счет грамотно подобранного питания. Можно иметь много сил и оставаться привлекательной. Только для этого нужно немного поработать.

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