Daily Mail: рис и яйца вредно употреблять через сутки после приготовления

Диетологи University of Georgia и Northeastern University подчеркнули важность употребления отварных яиц, риса и дыни сразу после приготовления или нарезки. Употребление этих продуктов через день или два увеличивает риск возникновения пищевого отравления, сказали они.Эксперты объяснили, что скорлупа яйца является естественной защитой от бактерий. После очистки яйца от скорлупы и его хранения могут образоваться поверхностные бактерии, способные вызвать инфекционный листериоз. Этому заболеванию сопутствуют симптомы, такие как диарея, повышенная температура, головная боль и мышечные боли.Детвилер настоятельно рекомендует употреблять дыню непосредственно после нарезки. Даже при хранении в холодильнике мякоть этого фрукта может стать местом размножения опасных микроорганизмов, таких как сальмонелла и листерия. При этом покупка уже нарезанной дыни также не рекомендуется, так как она может быть подвержена воздействию патогенов, находящихся в почве, воде или переносимых животными. Кожура дыни имеет структуру, способствующую задержке бактерий, и эффективно очистить ее поверхность невозможно. Патогены могут проникнуть в мякоть в процессе нарезки, что создает идеальные условия для их размножения.Кроме того, эксперты отмечают, что не рекомендуется употреблять отварной рис, который хранился в холодильнике более суток. Приготовление крупы не исключает спорообразующие бактерии Bacillus cereus, вызывающие заболевание, сопровождающееся болью в животе, рвотой и диареей.Эксперты советуют быть внимательными к срокам употребления данных продуктов и избегать их употребления после истечения рекомендуемого срока хранения, чтобы предотвратить возможные случаи пищевого отравления.

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