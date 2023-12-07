Daily Mail: рис и яйца вредно употреблять через сутки после приготовления
Эксперты объяснили, что скорлупа яйца является естественной защитой от бактерий. После очистки яйца от скорлупы и его хранения могут образоваться поверхностные бактерии, способные вызвать инфекционный листериоз. Этому заболеванию сопутствуют симптомы, такие как диарея, повышенная температура, головная боль и мышечные боли.
Детвилер настоятельно рекомендует употреблять дыню непосредственно после нарезки. Даже при хранении в холодильнике мякоть этого фрукта может стать местом размножения опасных микроорганизмов, таких как сальмонелла и листерия. При этом покупка уже нарезанной дыни также не рекомендуется, так как она может быть подвержена воздействию патогенов, находящихся в почве, воде или переносимых животными. Кожура дыни имеет структуру, способствующую задержке бактерий, и эффективно очистить ее поверхность невозможно. Патогены могут проникнуть в мякоть в процессе нарезки, что создает идеальные условия для их размножения.
Кроме того, эксперты отмечают, что не рекомендуется употреблять отварной рис, который хранился в холодильнике более суток. Приготовление крупы не исключает спорообразующие бактерии Bacillus cereus, вызывающие заболевание, сопровождающееся болью в животе, рвотой и диареей.
Эксперты советуют быть внимательными к срокам употребления данных продуктов и избегать их употребления после истечения рекомендуемого срока хранения, чтобы предотвратить возможные случаи пищевого отравления.
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