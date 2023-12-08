Врач Губкина: раздражительность и головные боли бывают неявными признаками стресса

Врач-эндокринолог Елена Губкина: человек может не понимать, что пребывает в хроническом стрессе.Врач Губкина предупредила в интервью, что стрессовое расстройство может иметь неявную форму.«Хронический стресс – это длительное эмоциональное напряжение, из-за которого происходит расстройство психики и работы внутренних органов, однако у данного состояния не всегда есть явные симптомы», - сообщила медик.Губкина добавила, что хронический стресс не всегда своевременно диагностируется, так как его проявления могут пересекаться с симптоматикой других проблем со здоровьем. Например, заметила врач, неявными признаками стресса бывают раздражительность и головные боли.Специалистка перечислила другие неявные признаки хронического стресса.Ухудшение работоспособности;Чрезмерная утомляемость:Перепады настроения;Вспыльчивость, агрессия;Депрессия;Частые ОРВИ и другие инфекции из-за ослабления иммунитета;Лишний вес;Повышенная чувствительность к яркому свету, шуму;Нарушения сна, сонливость;Социальная замкнутость.«При наличии перечисленных выше симптомов стоит обратиться к эндокринологу».Чем опасен хронический стресс? Если человек испытывает постоянный стресс, уровень кортизола а в его организме становится хронически высоким, что способствует ответным реакциям, ведущим к воспалению и снижению иммунитета. Это, в свою очередь, становится предпосылками к возникновению заболеваний, включая сердечнососудистые, аутоиммунные, онкологические.

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