Врач Губкина: раздражительность и головные боли бывают неявными признаками стресса
Врач Губкина предупредила в интервью, что стрессовое расстройство может иметь неявную форму.
«Хронический стресс – это длительное эмоциональное напряжение, из-за которого происходит расстройство психики и работы внутренних органов, однако у данного состояния не всегда есть явные симптомы», - сообщила медик.
Губкина добавила, что хронический стресс не всегда своевременно диагностируется, так как его проявления могут пересекаться с симптоматикой других проблем со здоровьем. Например, заметила врач, неявными признаками стресса бывают раздражительность и головные боли.
Специалистка перечислила другие неявные признаки хронического стресса.
Ухудшение работоспособности;
Чрезмерная утомляемость:
Перепады настроения;
Вспыльчивость, агрессия;
Депрессия;
Частые ОРВИ и другие инфекции из-за ослабления иммунитета;
Лишний вес;
Повышенная чувствительность к яркому свету, шуму;
Нарушения сна, сонливость;
Социальная замкнутость.
«При наличии перечисленных выше симптомов стоит обратиться к эндокринологу».
Чем опасен хронический стресс? Если человек испытывает постоянный стресс, уровень кортизола а в его организме становится хронически высоким, что способствует ответным реакциям, ведущим к воспалению и снижению иммунитета. Это, в свою очередь, становится предпосылками к возникновению заболеваний, включая сердечнососудистые, аутоиммунные, онкологические.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Неврология
Добавить комментарий