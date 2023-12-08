Грозит каждому третьему: болезнь Альцгеймера стремительно молодеет
Как утверждают эксперты в публикации британского издания Daily Express, врачи предрекают, что в ближайшее время заболевание будет грозить каждому третьему. К тому же, синдром Альцгеймера резко "помолодел".
По данным Общества по борьбе с болезнью Альцгеймера, только в Великобритании этот диагноз поставлен почти 34,5 тысячи человек. Но на деле цифры ещё выше, уверены эксперты - около 53,5 тысячи, поскольку у многих патологию ещё не успели выявить.
Это непросто сделать в начальной стадии, поскольку первые симптомы болезни, особенно у молодых, выявить тяжело. Их принимают за последствия стресса, климакса и проявление других недугов.
Вопреки стереотипам, специалисты отмечают, что вовсе не трудности с памятью являются первым "тревожным звоночком". Память страдает уже на этапе вполне развившейся болезни. А начинается все с трудностей в передвижении, проблем с координацией и сложностями при удержании равновесия. Другие подсказки: нарушения речи, зрения и изменение привычного поведения.
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