Биолог Мальцева лучше всего питанием корректируется рак молочной железы

По словам биолога-генетика Ирины Мальцевой, некоторые продукты питания действительно помогают организму защищаться от развития рака.Биолог Мальцева рассказала в интервью, насколько эффективно защищаться от рака с помощью питания. Специалистка констатировала: благодаря содержанию определенных веществ некоторые продукты оказывают на организм противораковое действие, такие продукты называют онкопротекторами.Биолог Мальцева уточнила, что лучше всего посредством питания корректируется рак молочной железы.«Если говорить о процентах, то, наверное, лучше всего корректируется с помощью питания рак молочной железы. До 70 процентов повышается эффективность борьбы с этим заболеванием»,- поделилась эксперт с радио SputnikКакие продукты эффективно снижают риск возникновения рака молочной железы:зеленый чай;сельдерей;черный виноград;укроп;апельсины;брокколи.Биолог Мальцева добавила: онкопротекторами являются и грибы, в особенности их некоторые виды. В составе грибов содержатся вещества бета-глюканы, способные разрушать опухолевые клетки.«Различные виды рака на стадии метастазирования могут быть остановлены с помощью грибов. Речь идет об их лекарственных видах: шиитаке, майтаке, трамета, кордицепс».Помимо этого питанием корректируется риск рака мозга (глиома). Повысить защиту от его появления можно с помощью рациона, в которое поддерживается правильный баланс жирных кислот.Как питание влияет на появление рака? Согласно выводам ВОЗ, примерно 40% случаев рака у мужчин и 60% у женщин связаны с теми или иными нарушениями в питании. Несбалансированное питание означает нехватку или, наоборот, избыток питательных веществ, получаемых организмом – и то, и другое тесно связано с риском обменных, метаболических нарушений, повышающих вероятность появления злокачественных новообразований.Еда часто становится источником канцерогенов вследствие значительной кулинарной обработки. Например, жарка или запекание некоторых продуктов способствуют выделению акриламида, оказывающего канцерогенное действие на организм. Также канцерогенными считаются многие продукты, прошедшие глубокую промышленную переработку – в частности, колбасные и другие изделия из переработанного мяса.

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