Нутрициолог Башкирова объяснила набор веса после быстрого похудения

Нутрициолог Елена Башкирова: быстрое похудение из-за существенных ограничений в питании не бывает продолжительным.Многие люди стараются похудеть к Новому году, но эксперты предупреждают: похудение, которого добиваются за короткое время, не бывает эффективным. Как правило, организм после значительной и резкой потери веса перестраивает свою работу и возвращает потерянные килограммы – иногда такая прибавка приводит к еще большему весу, чем он был изначально.Нутрициолог Башкирова объяснила такой набор веса после быстрого похудения тем, что в организме включаются эволюционно заложенные механизмы выживания. Если человек, пытающийся похудеть, начинает придерживаться питания, из которого исключаются какие-то группы продуктов или прибегает к очень жестким, поуголодным диетам, – в его теле могут произойти метаболические изменения, связанные с накоплением жира.«Наш организм воспринимает резкое ограничение калорий как «голодные времена», поэтому начинает активнее откладывать жир», - заметила Баширова в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».Эксперт добавила, что сохранить результат похудения, полученного за счет радикальных ограничений рациона, возможно лишь при условии, что человек будет продолжать питаться таким образом и дальше. Возвращение к нормальному питанию запустит в теле процесс жироотложения – организм начнет запасаться жиром, чтобы больше не голодать.«Резкое ограничение еды является стрессом для организма. Первой реакцией может быть снижение веса, но потом в лучшем случае он встанет, а может и пойти вверх», - констатировала нутрициолог.

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