Онколог Черемушкин рассказал о неочевидных проявлениях опухолей мозга
Раковые опухоли головного мозга возникают вследствие неконтролируемого роста его клеток. Симптомы этих образований могут развиваться постепенно в течение нескольких месяцев или даже лет, если опухоли растут медленно.
Онколог Черемушкин рассказал о неочевидных проявлениях злокачественных опухолей мозга. Одним из них, по словам врача, является болевой синдром, при котором человек жалуется на головные боли.
«Головная боль и головокружения могут быть признаками развития рака. При этом болевой синдром должен быть частым, обычно он возникает или усиливается во время физического напряжения или из-за стресса», - поделился специалист
Также Черемушкин перечислил другие неочевидные проявления опухолей мозга:
Проблемы с памятью;
Снижение способности концентрироваться, ухудшение работоспособности;
Быстро возникающая усталость, когда человек чувствует себя измотанным при минимальной нагрузке;
Неожиданно возникающие проблемы со зрением.
Какие проблемы со зрением могут возникать при раке мозга? Одна из таких проблем – это потеря способности видеть краем глаза, из-за которой человек начинает сталкиваться с предметами с левой или правой стороны. Кроме того, зрение может ухудшаться, несмотря на ношение очков или же происходит попеременно его ухудшение и восстановление.
Другие нарушения – затуманенная видимость, плавающие в поле зрения фигуры.
Если такие симптомы возникают наряду с головной болью, которая качественно отличается от испытываемой ранее, – нужно обратиться к врачам за обследованием.
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