Когда онемение — это уже смерть нерва: 6 причин, почему развилась нейропатия

Конечно, разобраться в точных причинах появления симптома сможет только врач. Однако не помешает знать, на фоне чего может развиваться состояние и какие симптомы не стоит игнорировать.Если нога вдруг онемела — возможно, вы ее просто отсидели. Однако иногда онемение и потеря чувствительности — первый тревожный звоночек более серьезных проблем со здоровьем. Такое бывает при нейропатии, которая и сама по себе может быть симптомом ряда болезней.Что это такое и о каких недугах может предупреждать нейропатия, «Доктор Питер» разбирался вместе с неврологом Ринатом Гимрановым.ПричиныНейропатия по своей сути — расстройство нервной системы, при которой повреждены или не работают периферические нервы.Причины нейропатии могут быть разными.Диабет. При высоком уровне сахара в крови на протяжении долгого времени могут разрушаться нервные волокна.Алкоголь. При злоупотреблении спиртным есть риск дегенерации нервов.Травматические повреждения — ушибы и переломы могут стать причинами сдавления нервов.Инфекции. Вирусы, бактерии и другие микроорганизмы способны вызывать воспаление и повреждение нервов.Аутоиммунные заболевания. У человека с подобным диагнозом иммунитет атакует собственный организм, в том числе и нервную систему.Генетические аномалии.Нейропатия может развиться и у человека без сопутствующих заболеваний. Но это, скорее, исключение из правил.СимптомыВот признаки, которые выдают нейропатию:боль;онемение;жжение;внезапная слабость.Проблема в том, что каждый из этих признаков может быть постоянным, а может то появляться, то исчезать. Из-за этого люди не спешат обращаться к врачу и теряют драгоценное время.Есть несколько стадий нейропатии. На начальной у человека есть легкие, иногда едва заметные и временные симптомы. Во время прогрессирующей стадии боль, онемение усиливаются, болезнь уже начинает мешать обычной жизни человека. На стадии хронического болевого синдрома от неприятных симптомов уже никуда не деться — человеку становится тяжело двигаться.Поэтому лучше не медлить и обращаться к неврологу еще до того, как болезнь достигнет этой стадии. Врач проведет обследование и выяснит, что именно спровоцировало нейропатию. Для лечения используют физиотерапию, антидепрессанты. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для разрешения компрессии нервов или восстановления структур.Реальная историяО том, насколько мучительной может быть нейропатия, не понаслышке знает 34-летний британец Аарон Спир. В 27 лет врачи обнаружили у него диабет первого типа. Диагноз для мужчины прозвучал как гром среди ясного неба. Он не смог сразу справиться с ударом судьбы и некоторое время вообще не следил за показателями сахара в крови. В результате у него развилась периферическая нейропатия, то есть все его нервы вне головного и спинного мозга были поражены.«У меня было такое ощущение, будто я шел босиком по снегу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Эта боль никогда не проходила, меня как будто било током по ночам, я не мог нормально спать», — рассказывал журналистам Аарон.В попытке избавиться от неприятных ощущений он мог за ночь выпить две бутылки вина.Алкоголь здоровее мужчину, естественно, не сделал: врачи со временем диагностировали у него диабетический кетоацидоз (ДКА). Если это состояние вовремя не купировать, человек может впасть в кому и умереть. В больнице медики также нашли у Аарона инфекцию печени, увеличение селезенки, периорбитальный целлюлит.Однако после выписки мужчина не стал вести здоровый образ жизни — напротив, он подсел на запрещенные вещества. На то, чтобы победить наркозависимость, Аарону понадобилось несколько лет, и за это время он неоднократно был на волосок от смерти.«Нейропатия все еще остается проблемой, у меня постсепсисный синдром, и я пытаюсь получить поддержку для лечения посттравматического стрессового расстройства. Но я просто говорю себе: повезло, что я жив», — рассказал Спир

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