Эксперты нашли связь между кофе с пряностями и снижением холестерина, врач Лементина подтвердила пользу корицы, перца и

Индийские эксперты, о которых пишет Times of India, убеждены, что добавление пряностей в кофе не только обогащает вкус напитка, но и делает его более полезным, особенно в начале дня, когда для многих чашечка кофе превращается в настоящий ритуал.Они объясняют, что корица не только улучшает вкус кофе, но и оказывает положительное влияние на здоровье, снижая уровень «плохого» холестерина, регулируя уровень сахара в крови и помогая быстрее справиться с воспалениями.Кроме того, кардамон, который также способствует улучшению вкуса свежесваренного кофе, содержит клетчатку и различные минералы, улучшающие кровообращение и пищеварение. Мускатный орех, добавленный в кофе, обогатит его вкус благородными нотками с легкой остринкой, а также повысит концентрацию, улучшит память и зрительное восприятие, поможет снять стресс и поднять настроение.Нетрадиционное сочетание порошка перца чили с кофе не только улучшит и подчеркнет его вкус, но и добавит бодрости, повысив концентрацию, благодаря содержанию в перце чили вещества капсаицина.Снижает ли корица уровень сахара в крови?"Эта популярная специя добывается из коры коричного дерева и используется во всем, от латте с тыквенными специями до перца чили Цинциннати. Корица особенно полезна для людей с высоким уровнем сахара в крови. Он придает пище сладкий вкус без добавления сахара, а исследования показывают, что он может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа", - говорит врач-диетолог Юлия ЛементинаКорица также может принести пользу для здоровья сердца, например, снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови. Это особенно важно для людей с диабетом, которые подвергаются большему риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.Важно помнить, что корица не является заменой лекарств от диабета или диеты с контролем углеводов, но может быть полезным дополнением к здоровому образу жизни.Кайенский перецКайенский перец содержит капсаицин, который помогает снизить аппетит и может обладать противораковыми свойствами. Кайенский перец — это разновидность перца чили, используемого для приготовления острых блюд.Активный ингредиент в нем называется капсаицин, который, как было показано во многих исследованиях, снижает аппетит и увеличивает сжигание жира."По этой причине он является распространенным ингредиентом во многих коммерческих добавках для похудения. Одно исследование показало, что добавление 1 грамма красного перца к еде снижает аппетит и увеличивает сжигание жира у людей, которые не едят перец регулярно".Однако у людей, привыкших есть острую пищу, эффекта не было, что указывает на возможность развития толерантности к воздействию.Мускатный орех"Мускатный орех является богатым источником антиоксидантов, которые помогают защититься от признаков старения и серьезных заболеваний, таких как рак, болезни сердца и печени".Помимо того, что мускатный орех очень вкусный, он приносит много пользы для здоровья. Однако никогда не следует потреблять больше, чем обычно используется при приготовлении пищи. В больших количествах мускатный орех может вызвать галлюцинации. Он очень токсичен и может быть даже смертельным.

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