Стоматолог Автандилян перечислила самые опасные вещества в зубной пасте

На сегодняшний день производители предлагают самые различные зубные пасты на любой вкус цвет. Стоматолог Луиза Автандилян рассказала, от каких активных ингредиентов в их составе стоит отказаться.В первую очередь, от ПАВов и консервантов, так как они являются сильными аллергенами, обратила внимание врач. Например, такие активные соединения, как лауретсульфат натрия и лаурилсульфат, способны спровоцировать раздражение слизистой оболочки полости рта и местные аллергические реакции.Фтор тоже может нанести вред: его чрезмерно активное применение чревато развитием флюороза – заболевания, в результате которого повреждается эмаль, а на ней самой появляются пятна, объяснила стоматолог.Также она рекомендовала с осторожностью относиться к зубным пастам, в состав которых входят антибактериальные компоненты, сахарин и двуокись титана.

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