Стоматолог Автандилян перечислила самые опасные вещества в зубной пасте
В первую очередь, от ПАВов и консервантов, так как они являются сильными аллергенами, обратила внимание врач. Например, такие активные соединения, как лауретсульфат натрия и лаурилсульфат, способны спровоцировать раздражение слизистой оболочки полости рта и местные аллергические реакции.
Фтор тоже может нанести вред: его чрезмерно активное применение чревато развитием флюороза – заболевания, в результате которого повреждается эмаль, а на ней самой появляются пятна, объяснила стоматолог.
Также она рекомендовала с осторожностью относиться к зубным пастам, в состав которых входят антибактериальные компоненты, сахарин и двуокись титана.
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