Травматолог Абакаров: при падении важно правильно сгруппироваться
Абакаров отметил, что зимой посещение россиянами пунктов травматологии традиционно возрастает.
«Помимо скользких улиц в перечень причин травм попадают и активные виды отдыха – катание на «ватрушках», лыжах, коньках. Все это при несоблюдении правил безопасности, нередко приводит к высокому риску получить травму», - предупредил врач в комментарии Общественной службе новостей.
Травматолог Абакаров посоветовал зимой для профилактики падений на улицах правильно передвигаться.
Как нужно ходить зимой, чтобы не поскользнуться:
Идти с осторожностью, не торопясь, при необходимости держась за поручи или подходящие предметы;
Корпус следует немного наклонить вперед;
Не нужно держать руки в карманах, правильнее держать их по бокам, слегка растопырив;
Следует делать маленькие шаги;
Обувь должна быть с рифленой прорезиненной подошвой.
«Если падение неизбежно, очень важно правильно сгруппироваться. Если вы все-таки получили повреждение, следует немедленно обратиться к врачу», - поделился травматолог.
Признаки серьезной травмы:
Резкая сильная боль, которая нарастает со временем.
Отек и гематома в месте травмы.
Нарушение или отсутствие нормальной подвижности.
Видимая деформация.
Если была повреждена конечность, нельзя пытаться возобновлять движение ею – такие попытки могут привести к опасным осложнениям, включая повреждение сосуда осколком кости и внутреннее кровотечение.
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