Травматолог Абакаров: при падении важно правильно сгруппироваться

Травматолог Ибрагим Абакаров рассказал, как правильно ходить зимой по скользким улицам.Абакаров отметил, что зимой посещение россиянами пунктов травматологии традиционно возрастает.«Помимо скользких улиц в перечень причин травм попадают и активные виды отдыха – катание на «ватрушках», лыжах, коньках. Все это при несоблюдении правил безопасности, нередко приводит к высокому риску получить травму», - предупредил врач в комментарии Общественной службе новостей.Травматолог Абакаров посоветовал зимой для профилактики падений на улицах правильно передвигаться.Как нужно ходить зимой, чтобы не поскользнуться:Идти с осторожностью, не торопясь, при необходимости держась за поручи или подходящие предметы;Корпус следует немного наклонить вперед;Не нужно держать руки в карманах, правильнее держать их по бокам, слегка растопырив;Следует делать маленькие шаги;Обувь должна быть с рифленой прорезиненной подошвой.«Если падение неизбежно, очень важно правильно сгруппироваться. Если вы все-таки получили повреждение, следует немедленно обратиться к врачу», - поделился травматолог.Признаки серьезной травмы:Резкая сильная боль, которая нарастает со временем.Отек и гематома в месте травмы.Нарушение или отсутствие нормальной подвижности.Видимая деформация.Если была повреждена конечность, нельзя пытаться возобновлять движение ею – такие попытки могут привести к опасным осложнениям, включая повреждение сосуда осколком кости и внутреннее кровотечение.

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