AJCN: ученые выявили связь между употреблением молока и риском развития преддиабета

Исследование, проведённое в Tilburg University (Нидерланды), выявило интересные данные о связи между потреблением молочных продуктов и риском возникновения преддиабета. Согласно публикации на портале AJCN, люди, употребляющие обезжиренное молоко, подвергаются повышенному риску преддиабета.Исследование включило более 74 000 участников, средний возраст которых составлял 45,5 года, и 59,7% из них были женщинами. Потребление различных типов молочных продуктов было измерено и проанализировано с использованием стандартизированных опросников. Результаты показали, что употребление простого молока и молока с низким содержанием жира связано с увеличением риска преддиабета.Более конкретно, участники, потребляющие обезжиренное молоко, имели более высокий риск преддиабета по сравнению с теми, кто употреблял меньшее количество этого продукта (относительный риск: 1,17 - 1,18). Тем не менее оценки влияния йогурта с высоким содержанием жира на риск преддиабета оказались незначительными (относительный риск: 0,80).Анализ также выявил интересные связи между потреблением молочных продуктов и другими пищевыми привычками. Обезжиренное молоко, например, ассоциировалось с высококалорийными продуктами, такими как хлеб, мясо и сыр с высоким содержанием жира. Однако йогурт с высоким содержанием жира не имел четкой связи с факторами риска образа жизни и потреблением пищи.Выводы этого исследования указывают на гетерогенные ассоциации между различными типами молочных продуктов и риском преддиабета. Возможно, это частично связано с поведенческими и пищевыми привычками, связанными с потреблением молочных продуктов. Данное исследование призвано пролить свет на дальнейшие исследования и обсуждения в области связи питания и здоровья, однако требуется проведение дополнительных исследований для более точного понимания этой ассоциации и ее возможных последствий для общественного здоровья.

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