Диетолог Кабанов: качественный натуральный майонез может быть полезным для организма

Диетолог Алексей Кабанов: натуральные продукты, из которых готовится майонез, приносят пользу организму.Диетолог Кабанов высказался о том, что качественный натуральный майонез, приготовленный в домашних условиях, может быть полезным для организма.«Майонез делают на растительном масле, богатом ненасыщенными жирами. Домашний майонез позволяет организму получить необходимое количество жиров, полезных для работы мозга. При этом растительные жиры не вредят сердечно-сосудистой системе», - объяснил специалистТакже Кабанов обратил внимание на то, что рецепт классического майонеза подразумевает использование желтков, которые также обладают большим потенциалом пользы. С ними организм получает важный для него белок, витамины и микроэлементы (конкретно витамины А, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин, фолиевая кислота).Диетолог добавил, что майонез часто относят к очень вредным для здоровья продуктам, но в реальности его вред сильно преувеличен (особенно когда речь идет о соусе, приготовленном из качественных ингредиентов). Вредить майонез может только в случае переедания – обычному человеку трудно съесть его в таком большом количестве.В чем главная опасность майонеза? Этот продукт обладает высокой калорийностью и не должен присутствовать в ежедневном рационе. Если человек в целом питается нормально, не переедает и не злоупотребляет вредными продуктами, угощение с майонезом ему не навредит. Проблема в том, что к потреблению майонеза тяготеют люди, без того поедающие много животных жиров, сахара, белого хлеба и выпечки – в их случае соус лишь усугубляет нездоровый эффект такого питания.

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