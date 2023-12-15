Врач Курбатова: некоторые продукты снижают риск камней в почках или ускоряют их вывод

Согласно рекомендациям врача Екатерины Курбатовой, для борьбы с мочекаменной болезнью важно следовать тому рациону, который рекомендуется медиками.

Врач Курбатова отметила в интервью, что некоторые продукты снижают риск камней в почках или ускоряют их вывод.

«Важно соблюдать диету, которая поможет снизить риск образования камней в почках, либо ускорить их выведение. Следует употреблять продукты, снижающие pH мочи и способствующие осаждению кристаллов мочевой кислоты», - поделилась медик .

Следующие продукты врач Курбатова посоветовала включать в рацион для улучшения своей защиты от камней в почках.

Молоко и молочные продукты;
Хлеб, различные цельные крупы;
Разные овощи: например, очень полезны горох, брюссельская капуста, спаржа;
Кислые сорта яблок;
Красная смородина;
Продукты, богатые кальцием, включая зелень и орехи.

«Среди продуктов, которые следует избегать, – морковь, картофель, помидор, дыня, арбуз. Рыба и мясо должны быть нежирными, а в период обострения симптомов болезни нужно ограничивать количество соли и углеводов».

Симптомы, которые указывают на камни в почках:

Боль в спине, животе или боку;
Жжение при мочеиспускании;
Кровь в моче;
Выделение мочи маленькими порциями;
Тошнота;
Дурно пахнущая моча;
Лихорадка.

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