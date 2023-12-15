Врач Курбатова: некоторые продукты снижают риск камней в почках или ускоряют их вывод

Согласно рекомендациям врача Екатерины Курбатовой, для борьбы с мочекаменной болезнью важно следовать тому рациону, который рекомендуется медиками.Врач Курбатова отметила в интервью, что некоторые продукты снижают риск камней в почках или ускоряют их вывод.«Важно соблюдать диету, которая поможет снизить риск образования камней в почках, либо ускорить их выведение. Следует употреблять продукты, снижающие pH мочи и способствующие осаждению кристаллов мочевой кислоты», - поделилась медик .Следующие продукты врач Курбатова посоветовала включать в рацион для улучшения своей защиты от камней в почках.Молоко и молочные продукты;Хлеб, различные цельные крупы;Разные овощи: например, очень полезны горох, брюссельская капуста, спаржа;Кислые сорта яблок;Красная смородина;Продукты, богатые кальцием, включая зелень и орехи.«Среди продуктов, которые следует избегать, – морковь, картофель, помидор, дыня, арбуз. Рыба и мясо должны быть нежирными, а в период обострения симптомов болезни нужно ограничивать количество соли и углеводов».Симптомы, которые указывают на камни в почках:Боль в спине, животе или боку;Жжение при мочеиспускании;Кровь в моче;Выделение мочи маленькими порциями;Тошнота;Дурно пахнущая моча;Лихорадка.

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