Соединение из мускатного ореха способно продлить жизнь

Исследователи из Chonbuk National University и Chung Ang University, оба в Республике Корея, представили открытие о потенциальной способности продлить жизнь при помощи соединения, известного как Necandrin B, обнаруженного в мускатном орехе.Это открытие, опубликованное на портале Aging, основано на экспериментах с мухами-дрозофилами.В рамках исследования мухи были разделены на пять групп. Первая и вторая группы получали дополнительный корм, содержащий разные дозы рапамицина. Третьей и четвертой группам давали различные дозы соединения NecB, содержащегося в мускатном орехе. Пятая группа мух получала только обычную диету на основе кукурузной муки.Результаты исследования показали, что мухи, потреблявшие NecB в самой высокой дозе (NecB-200), имели самую продолжительную жизнь среди всех групп.Кроме того, ученые выяснили, что NecB способен улучшать функцию опорно-двигательной системы, а также замедлять прогрессирование нарушений зрения и нейродегенеративных процессов у стареющих мух.Эти результаты открывают новые перспективы в области исследований продления жизни и борьбы с возрастными изменениями. Ученые надеются, что дальнейшие исследования Necandrin B помогут разработать методы его использования в качестве потенциального терапевтического средства для человека, направленного на увеличение продолжительности жизни и борьбу с возрастными проблемами.

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