Врач Ерусланова: упражнения являются простым рецептом долголетия, невролог Алехина рассказала о влиянии на психику

Физические нагрузки являются секретом долголетия, потому что они положительно влияют на здоровье, рассказала kp.ru врач-кардиолог, к.м.н., зав. лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ксения Ерусланова.«Любой уровень физической активности лучше, чем ее полное отсутствие. Нужно начинать двигаться хотя бы по чуть-чуть, понемногу. Однако для реального продления жизни важно идти вперед — повышать физнагрузки, чтобы достичь оптимальных показателей», — отметила эксперт.По ее словам, физическая активность является эффективным средством для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, и различных видов рака. Для этой цели она советует комбинировать силовые и аэробные упражнения разной интенсивности.Помимо этого, спорт может снизить риск развития гипертонии, сахарного диабета, деменции и атеросклероза, поможет избавиться от лишнего веса, улучшить структуру костей и уменьшить тревожность.«Доказано, что при занятиях спортом выделяются гормоны, улучшающие настроение и качество жизни. Поэтому сейчас пациентам с депрессией рекомендуется вводить физнагрузки в план лечения», — заключила Ерусланова.Упражнения жизненно важны для построения и поддержания крепких костей и мышц. Тяжелая атлетика может ускорить наращивание мышечной массы, если вы также получаете достаточно белка.Когда вы становитесь старше, ваше тело теряет мышечную массу и функции. Это подвергает вас большему риску травм и инвалидности.Врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум рассказал о пользе для психического здоровья."Некоторые преимущества физических упражнений для вашего психического здоровья могут проявиться даже сразу после тренировки".Упражнения делают вас счастливее. Упражнения помогают блокировать негативные мысли и отвлекают от повседневных забот. Ваше тело выделяет химические вещества, такие как серотонин и эндорфины, которые вызывают чувство счастья. Занятия с другими людьми могут еще больше усилить этот эффект.Улучшают способности к обучению, мышлению и суждению с возрастом. Когда вы занимаетесь спортом, ваше тело выделяет белки и другие химические вещества, которые изменяют функции и структуру мозга. Он также заставляет мозг выращивать новые клетки, которые помогают предотвратить возрастное снижение умственных способностей.Помогают облегчить симптомы депрессии и тревоги. Физические упражнения действуют аналогично антидепрессантам при лечении легкой и умеренной депрессии – только без побочных эффектов. Физические упражнения улучшают работу мозга, уменьшают воспаление и способствуют росту нервных клеток. Все это улучшает настроение."Благодаря выработке эндорфинов физическая активность также помогает снять напряжение и стресс, связанные с тревогой. Внимательное отношение к тому, что делает ваше тело и как оно себя чувствует во время тренировки, также поможет прервать поток негативных мыслей и беспокойств", - говорит Алехина.

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