Как эффективно улучшить память, советы психологов

Специалисты в области нейрофизиологии и психологии утверждают, что плохая память не всегда является недостатком, а часто связана с недостаточным количеством повторений.Первый способ, который она называет "доращиванием помидоров", заключается в том, чтобы памяти было дано время "созреть", как помидорам в теплице. Подобно регулярному поливу и удобрению растений, необходимо повторять информацию, чтобы она зафиксировалась в памяти.Второй метод подразумевает "очистку флешки" памяти. Психологи объясняют, что информация, накопленная за день, передается из кратковременной памяти в долгосрочную во время сна. Этот процесс, подобный переносу данных с флешки на жесткий диск, акцентирует только ценную и полезную информацию, остальное удаляется для освобождения места.Чтобы показать мозгу информацию как важную и значимую, эксперты советуют связывать ее с эмоциями либо повторять многократно. Они также предлагают использовать метод "выпуска ретривера", сравнивая процесс извлечения информации из памяти с действиями золотистого ретривера, который ищет и приносит добычу.Как отмечают психологи, испытание стресса может улучшить запоминание, так как гормон кортизол, выделяемый при стрессе, улучшает работу памяти. Однако важно, чтобы стресс не стал хроническим.Новые исследования подтверждают, что для эффективного запоминания иногда необходимо остановиться и "зависнуть", предоставив мозгу время для консолидации информации. Перерывы в учебе и отключение от источников информации могут способствовать лучшей обработке и запоминанию данных.Эти простые и эффективные методы помогают улучшить память и могут быть использованы в повседневной жизни для облегчения процесса запоминания информации.

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