Женщины зимой беременеют чаще, но количество секса здесь ни при чем
Хорошая новость для тех, кто пытается забеременеть. Оказывается, сейчас для этого самое идеальное время.
Ученые выяснили, что зимой женщины беременеют чаще. И действительно, если промотать на девять месяцев вперед, пик рождаемости в мире приходится на сентябрь. Правда, в нашей стране бэби-бум наступает чуть раньше — в июле-августе. Но и холода наступают уже в ноябре. Поэтому все сходится.
Можно подумать, что такая высокая зимняя фертильность — результат холодных вечеров, когда люди больше времени проводят дома и от скуки их тянет на романтик. Но нет, количество секса здесь совсем не главное. Оказалось, что зимой лучше качество спермы.
«У мужчин с нормальной выработкой спермы зимой и ранней весной вырабатывается 70 миллионов сперматозоидов на миллилитр спермы по сравнению с 68 миллионами в конце весны, — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Obstetrics & Gynecology. — Кроме того, зимние сперматозоиды оказались более подвижными».
А вот выводы израильских ученых. Еще десять лет назад они изучили образцы более 6000 мужчин, лечившихся от бесплодия. И оказалось, что зимние сперматозоиды имеют меньше аномалий.
В еще более раннем исследовании ученые из Техаса сравнили летние и зимние образцы спермы 131 мужчины.
«Мы выявили значительное снижение концентрации сперматозоидов, в том числе подвижных сперматозоидов, летом», — заявили авторы исследования. По их подсчетам, в среднем за лето сперма оскудела на 30%.
Ученые приходят к выводу, что температура воздуха имеет важное значение для качества спермы. Дело в том, что температура в мошонке на 1-2 градуса ниже, чем во всем теле. Поэтому для созревания сперматозоидов температура должна быть не выше 34-35 градусов. В противном случае мужские половые клетки становятся менее активными или вовсе погибают.
Так, ученые провели эксперимент. Нагрели воду до 45 градусов и опустили по пояс самцов крыс. Всего за 15 минут в теплой воде все сперматозоиды погибли.
Между тем есть одна привычка, которая способна испортить качество даже отменной зимней спермы и, что страшнее, привести к бесплодию. Врагом будущего потомства объявили функцию подогрева сидений в машине.
Урологи крайне не рекомендуют мужчинам сидеть на горячих креслах, а если и прогревать сиденье, то только на минимальных значениях. Но лучше заранее, до того, как вы сядете в автомобиль. Иначе под воздействием высоких температур сперматозоиды погибнут.
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