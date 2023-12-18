Женщины зимой беременеют чаще, но количество секса здесь ни при чем

Ученые выяснили, что с наступлением холодов вероятность забеременеть возрастает. И это не потому, что люди сидят по домам. Все дело в качестве спермы.Хорошая новость для тех, кто пытается забеременеть. Оказывается, сейчас для этого самое идеальное время.Ученые выяснили, что зимой женщины беременеют чаще. И действительно, если промотать на девять месяцев вперед, пик рождаемости в мире приходится на сентябрь. Правда, в нашей стране бэби-бум наступает чуть раньше — в июле-августе. Но и холода наступают уже в ноябре. Поэтому все сходится.Можно подумать, что такая высокая зимняя фертильность — результат холодных вечеров, когда люди больше времени проводят дома и от скуки их тянет на романтик. Но нет, количество секса здесь совсем не главное. Оказалось, что зимой лучше качество спермы.«У мужчин с нормальной выработкой спермы зимой и ранней весной вырабатывается 70 миллионов сперматозоидов на миллилитр спермы по сравнению с 68 миллионами в конце весны, — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Obstetrics & Gynecology. — Кроме того, зимние сперматозоиды оказались более подвижными».А вот выводы израильских ученых. Еще десять лет назад они изучили образцы более 6000 мужчин, лечившихся от бесплодия. И оказалось, что зимние сперматозоиды имеют меньше аномалий.В еще более раннем исследовании ученые из Техаса сравнили летние и зимние образцы спермы 131 мужчины.«Мы выявили значительное снижение концентрации сперматозоидов, в том числе подвижных сперматозоидов, летом», — заявили авторы исследования. По их подсчетам, в среднем за лето сперма оскудела на 30%.Ученые приходят к выводу, что температура воздуха имеет важное значение для качества спермы. Дело в том, что температура в мошонке на 1-2 градуса ниже, чем во всем теле. Поэтому для созревания сперматозоидов температура должна быть не выше 34-35 градусов. В противном случае мужские половые клетки становятся менее активными или вовсе погибают.Так, ученые провели эксперимент. Нагрели воду до 45 градусов и опустили по пояс самцов крыс. Всего за 15 минут в теплой воде все сперматозоиды погибли.Между тем есть одна привычка, которая способна испортить качество даже отменной зимней спермы и, что страшнее, привести к бесплодию. Врагом будущего потомства объявили функцию подогрева сидений в машине.Урологи крайне не рекомендуют мужчинам сидеть на горячих креслах, а если и прогревать сиденье, то только на минимальных значениях. Но лучше заранее, до того, как вы сядете в автомобиль. Иначе под воздействием высоких температур сперматозоиды погибнут.

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