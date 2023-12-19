Зелень, фрукты и еще 7 продуктов, из-за которых могут появиться камни в почках
По статистике, мужчины сталкиваются с мочекаменной болезнью чаще женщин. Причина появления этой патологии что у одних, что у других — вредные привычки, образ жизни, наследственность и неправильное питание. Причем человек может и не догадываться, что в его почках есть камни, но ровно до тех пор, пока они не начнут двигаться.
В таком случае появляется ужасная боль, которую сложно купировать обезболивающими. Врачи не всегда предлагают операцию: иногда размер камня позволяет обойтись без хирургии, медики ждут, когда он выйдет сам.
Чтобы избежать появления камней, нужно следить за своими привычками, в особенности пищевыми.
По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, чаще всего в почках образуются оксалатные камни (примерно 75% случаев). Дальше идут фосфатные (10-12%) и камни на основе мочевой кислоты (13-15%).
«Чтобы образовались оксалатные камни, нужно, чтобы моча была закисленной. Это отлично обеспечивает мочевая кислота. Чем меньше мы пьем воды, тем кислее моча — следовательно, повышается риск образования камней», — пояснила врач.
Поэтому так важно пить чистую воду, обязательно приучите себя к этой привычке. Кроме того, старайтесь избегать опасных для почек продуктов. В список попали:
газированные и сладкие напитки;
чай и кофе в больших количествах (помните, что 4-5 чашек этих напитков в день — уже превышение нормы);
соки (в них много сахара и других вредных веществ);
зелень — шпинат и щавель (есть их можно и нужно, но не каждый день и не в больших количествах);
белковые продукты есть много и часто тоже плохо, среди самых «опасных» — грецкие орехи, натуральный йогурт, фасоль, тунец, тофу;
шоколад в больших количествах;
избыток фруктов и ягод;
пиво;
субпродукты — печень, почки, языки и паштеты.
Если у вас повышена мочевая кислота, то мясные бульоны тоже лучше исключить, говорит эндокринолог. В целом супы — хорошо, мясные — не очень. Бульон лучше выливать, даже куриный.
Важно: не надо отказываться от фруктов, субпродуктов и шоколада. В них есть своя польза, главное — не есть слишком много. Чтобы сохранить здоровье, помните о том, что рацион должен быть разнообразным: чем больше в нем будет различных продуктов, тем лучше.
Как понять, что в почках появились камни
Первый и главный симптом — это резкая боль в животе. Человек не может сидеть, лежать, даже стоять ему крайне некомфортно. Есть и другие признаки, неожиданное появление которых должно стать поводом для обращения к урологу или терапевту.
изменение цвета мочи из-за попадания в нее крови (гематурия);
повышение температуры;
тошнота;
рвота;
частые позывы к мочеиспусканию;
боли и отсутствие облегчения после походов в туалет.
Чтобы точно понять, что стало причиной симптомов, врач, скорее всего, отправит вас на анализ крови и мочи. При подозрении на камни в почках проводится УЗИ, после которого принимают решение о дальнейшем лечении.
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