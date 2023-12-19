Зелень, фрукты и еще 7 продуктов, из-за которых могут появиться камни в почках

Когда камни в почках дают о себе знать, человек испытывает сильнейшие боли. Если консервативная терапия не помогает, дело может дойти до операции. Эндокринолог рассказала о продуктах, которые способны стать причиной появления камней.По статистике, мужчины сталкиваются с мочекаменной болезнью чаще женщин. Причина появления этой патологии что у одних, что у других — вредные привычки, образ жизни, наследственность и неправильное питание. Причем человек может и не догадываться, что в его почках есть камни, но ровно до тех пор, пока они не начнут двигаться.В таком случае появляется ужасная боль, которую сложно купировать обезболивающими. Врачи не всегда предлагают операцию: иногда размер камня позволяет обойтись без хирургии, медики ждут, когда он выйдет сам.Чтобы избежать появления камней, нужно следить за своими привычками, в особенности пищевыми.По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, чаще всего в почках образуются оксалатные камни (примерно 75% случаев). Дальше идут фосфатные (10-12%) и камни на основе мочевой кислоты (13-15%).«Чтобы образовались оксалатные камни, нужно, чтобы моча была закисленной. Это отлично обеспечивает мочевая кислота. Чем меньше мы пьем воды, тем кислее моча — следовательно, повышается риск образования камней», — пояснила врач.Поэтому так важно пить чистую воду, обязательно приучите себя к этой привычке. Кроме того, старайтесь избегать опасных для почек продуктов. В список попали:газированные и сладкие напитки;чай и кофе в больших количествах (помните, что 4-5 чашек этих напитков в день — уже превышение нормы);соки (в них много сахара и других вредных веществ);зелень — шпинат и щавель (есть их можно и нужно, но не каждый день и не в больших количествах);белковые продукты есть много и часто тоже плохо, среди самых «опасных» — грецкие орехи, натуральный йогурт, фасоль, тунец, тофу;шоколад в больших количествах;избыток фруктов и ягод;пиво;субпродукты — печень, почки, языки и паштеты.Если у вас повышена мочевая кислота, то мясные бульоны тоже лучше исключить, говорит эндокринолог. В целом супы — хорошо, мясные — не очень. Бульон лучше выливать, даже куриный.Важно: не надо отказываться от фруктов, субпродуктов и шоколада. В них есть своя польза, главное — не есть слишком много. Чтобы сохранить здоровье, помните о том, что рацион должен быть разнообразным: чем больше в нем будет различных продуктов, тем лучше.Как понять, что в почках появились камниПервый и главный симптом — это резкая боль в животе. Человек не может сидеть, лежать, даже стоять ему крайне некомфортно. Есть и другие признаки, неожиданное появление которых должно стать поводом для обращения к урологу или терапевту.изменение цвета мочи из-за попадания в нее крови (гематурия);повышение температуры;тошнота;рвота;частые позывы к мочеиспусканию;боли и отсутствие облегчения после походов в туалет.Чтобы точно понять, что стало причиной симптомов, врач, скорее всего, отправит вас на анализ крови и мочи. При подозрении на камни в почках проводится УЗИ, после которого принимают решение о дальнейшем лечении.

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