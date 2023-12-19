Врач Павлова: сладкие напитки и недостаточное питье воды ведут к появлению камней в почках

Врач-эндокринолог Зухра Павлова: при употреблении сладких негазированных напитков вероятность пострадать от появившихся в почках камней становится особенно высокой.Врач Павлова рассказала о том, какие особенности рациона могут повлиять на появление камней в почках. По словам медика, одной из самых вредных для здоровья почек привычек является употребление сладких напитков.«Прежде всего, способствуют образованию камней в почках, сладкие негазированные напитки — выпивать в день больше 4–5 чашек не рекомендуется», - подчеркнула Зухра Павлова.Врач уточнила, что камни, образующиеся в почках, бывают разными по своему происхождению. В большинстве случаев (75% ) у пациентов выявляются оксалатные камни, реже встречаются камни из соединений мочевой кислоты, а также фосфатные. Людям, которые подвергаются этой патологии, рекомендуется следовать определенным ограничениям в своем питании.«В зависимости от того, какая природа камней, нельзя есть одно или другое, но сладкие напитки стоит исключить из рациона в любом случае», - констатировала медик.Какие продукты обычно приходится исключать или есть ограниченно людям с камнями в почках?Щавель, шпинат.Белковая пища.Мясные, куриные бульоны.Шоколад.Фрукты и ягоды.Пиво.Субпродукты и паштеты.Врач Павлова обратила внимание, что наряду со сладкими напитками недостаточное питье воды тоже ведет к появлению камней в почках. Медик пояснила, что оксалатные камни, от которых чаще всего страдают люди, образуются при появлении закисленной мочи. В свою очередь, ее закислению способствует дефицит чистой питьевой влаги.«Чем меньше пьем воды, тем кислее моча, тем легче образуются камни», - предупредила эксперт.Признаки камней в почках:Боль в спине, животе или боку.Жжение при мочеиспускании.Кровь в моче.Выделение мочи маленькими порциями.Тошнота.Дурно пахнущая моча.Лихорадка.

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