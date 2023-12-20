Врач Кузина рассказала как похудеть, не отказываясь от сладкого, диетолог Пономарева согласилась с пользой "гибкой диеты

Стремление к похудению и любовь к сладкому на первый взгляд могут показаться вещами несовместимыми. Ведь сладости у многих однозначно ассоциируются с лишними калориями.Как найти баланс между наслаждением любимыми десертами и стремлением к здоровому образу жизни, рассказала «Вечерней Москве» психолог и нутрициолог Катерина Кузина.Разумное потребление сладкогоСтрогие диеты, полный отказ от сладкого и сплошные ограничения могут привести к стрессу и недоеданию, что в итоге точно не способствует избавлению от лишних кило. И, напротив, разумное потребление сладкого позволяет сохранить равновесие и уменьшить чувство несправедливости из-за постоянных ограничений. Вы смело можете выделить на сладкое в своем рационе 150–300 калорий в день и сбалансировать любимые продукты в этих пределах, - объясняет Кузина.УмеренностьКлюч к успешному похудению при наличии слабости к сладкому заключается в умеренном употреблении. Умеренность помогает избежать переедания, но при этом сохранить радость от поедания любимого десерта. Если хочется шоколадку, не отказывайте себе в этом: просто сразу определите, что это будет не целая плитка, а лишь один кусочек.Принципы гибкой диетыСуществует множество методов, которые предлагают быструю потерю веса и обещают помочь вам сохранить его. Большинство из них говорят вам, что единственный способ сделать это — избавиться от всех «плохих» продуктов из своего рациона и употреблять только те, которые считаются «хорошими».Хотя это все еще может быть отличным способом прийти в форму и оставаться здоровым физически, это может быть не лучшим выбором для вас морально."Многие люди, которым очень тяжело соблюдать диеты, в конечном итоге ограничивают себя настолько, что в какой-то момент просто не успевают за ними", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Но что, если бы существовала диета, которая по-прежнему позволяла бы вам наслаждаться любимыми блюдами, не чувствуя при этом чувства вины или страха, что вы испортили свою тяжелую работу?Гибкая диета — это не что иное, как метод диеты, обычно направленный на снижение веса, который стал чрезвычайно популярным за последние несколько лет.Ему очень легко следовать, и многие люди предпочитают следовать ему из-за его простоты и адаптируемости."Особенность этого метода диеты заключается в том, что он допускает все группы продуктов питания при условии, что они соответствуют ежедневным или еженедельным индивидуальным целевым показателям человека по макронутриентам".Гибкая диета в значительной степени позволяет вам есть свои любимые продукты, оставаясь при этом на диете и теряя вес. Это означает, что вы по-прежнему можете наслаждаться любимыми блюдами, пока они удовлетворяют ваши потребности в макронутриентах."Например, вы по-прежнему можете легко наслаждаться макаронами с сыром или даже десертом по своему вкусу, если вы убедитесь, что не превышаете ежедневные цели по макронутриентам или калориям", - говорит Пономарева.

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