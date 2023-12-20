Витамин, укрепляющий кости, оберегает от инфаркта

Ученые продолжают обнаруживать удивительные свойства витамина D, который более ста лет назад был выявлен как ключевой элемент в предотвращении рахита у детей. Это вещество играет критическую роль не только в поддержании здоровья костей, но и в защите организма от различных заболеваний.Зимой, когда доступ к солнечному свету ограничен, дефицит витамина D становится распространенным явлением. Ультрафиолетовые лучи необходимы для превращения 7-дегидрохолестерина в витамин D в коже, поэтому прогулки на свежем воздухе, особенно для детей, играют важную роль в его синтезе.Чтобы восполнить дефицит витамина D зимой, рекомендуется употребление добавок или пищевых продуктов, таких как жирная рыба, богатых этим витамином.Исследования показывают, что роль витамина D не ограничивается только укреплением костей. Его недостаток связан с повышенным риском заражения гриппом и ковид. Кроме того, он улучшает иммунитет против микробов, включая те, что вызывают туберкулез, а также может смягчать воспалительные реакции и предотвращать развитие аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и ревматоидный артрит.Ученые Австралии выявило, что прием витамина D может снизить риск болезней сердца и сосудов у пожилых людей.Ученые предостерегают от окончательных выводов о влиянии витамина D на организм, однако рекомендуют обратить внимание на его дополнительный прием в зимние месяцы, особенно после консультации с врачом. Оставайтесь здоровы и заботьтесь о своем здоровье!

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