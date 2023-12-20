Российские химики нашли связь между кристаллами и лечением болезней Альцгеймера и Паркинсона

В основе разработки — синтез кристаллов на основе органических соединений. Эксперты смогли получить гибрид, который поможет в создании препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний и психических расстройств.Ученые из Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Туниса, Индии и Саудовской Аравии выяснили, что с помощью синтеза кристаллов можно создать новые препараты для лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении.Эксперты синтезировали кристаллы нового гибридного материала — (2R, 5S)-2,5-диметилпиперазин-1,4-диий динитрата (RSDPN), после чего изучили их характеристики и структуру. Важно отметить, что вещество диметилпиперазин — это часть органического соединения класса пиперазинов — веществ, которые уже широко используются в науке и медицине, на их основе изготавливают лекарства (например, противогельминтный препарат).Ученые выяснили, что полученный гибрид демонстрирует высокую стабильность и реакционную способность. Это показало исследователям, что разработка имеет большой потенциал. После эксперты смоделировали биологические свойства нового соединения, уделяя особое внимание фармакологическим, то есть тому, как гибрид взаимодействует с белками, влияя на биохимические процессы в организме.Следующий шаг — это исследование разработанного материала в качестве ингибитора белков, связанных с болезнями Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении.СправкаИнгибитор синтеза белка — это соединение, которое останавливает или замедляет рост или пролиферацию (размножение или трансформацию) клеток, нарушая процессы, которые непосредственно приводят к образованию новых белков.Ученые обнаружили, что созданный ими гибрид хорошо проникает в активную среду области рецепторов. Получается, разработка может оказывать непосредственное влияние на биохимические процессы в организме, защищая его от развития патологий.«Кристаллы RSDPN стабильны до определенной температуры, после которой происходит их двухфазный распад. Их можно использовать в биомедицине, энергетике и электронике. Точное и глубокое понимание сложных потенциальных межмолекулярных взаимодействий и биологической активности этого ингибитора имеет важное значение для разработки новых лекарств», — говорит ученый.Исследователи уверены: с помощью их разработки можно создавать новые препараты для лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера, Паркинсона, а также шизофрении. Ученые будут дальше изучать синтез кристаллов, чтобы их открытие принесло как можно больше пользы различным отраслям.

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