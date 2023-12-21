Диетолог Журавлева рассказала о главных правилах чистки организма от шлаков и токсинов

Диетолог Полина Журавлева рассказала, как правильно начать чистку организма перед переходом на новые диеты.В беседе с журналистами медик отметила, что переход на новые диеты следует начинать с очищения организма от шлаков и токсинов. Однако, если заниматься этим неправильно, то можно себе навредить. Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалист посоветовала в первую очередь обратиться к специалисту, передает издание "Общественная служба новостей".– Очищение организма – серьезный для него стресс, который нужно подбирать индивидуально, чтобы не навредить. Многие чистят организм не думая, начитавшись или насмотревшись рецептов из рилсов, а потом попадают к врачу, или что похуже, – поделилась врач.Для того, чтобы результат был заметен, детоксы важно проводить регулярно. Журавлева порекомендовала начать с разгрузочных дней, отказаться от сахара и жира в рационе, а затем перейти к самой чистке, когда организм будет готов. При этом соковая диета подходит не всем.По ее мнению, очистка организма и обычные разгрузочные дни дают передышку органам пищеварения и укрепляют иммунитет

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