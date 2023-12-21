Как побороть сонливость в течение рабочего дня

Сонливость на рабочем месте – состояние, которое знакомо многим. Чтобы её преодолеть, люди усиленно пьют кофе или прибегают к энергетическим напиткам. Эксперты говорят, что есть более «здоровые» способы преодоление сонливости в период рабочего процесса.Телеканал «Доктор» делится полезными советами. Первая рекомендация – использовать позитивную социальную активность. Поговорите с коллегами, почитайте анекдоты или обсудите предстоящий праздник – подъём серотонина обеспечит бодрость.Второй совет – пробудить здоровое чувство голода. Использовать белковый перекус – орехи или куриную грудку, но недостаточный для того, чтобы наесться. Если переесть и утолить чувство голода полностью, эффект будет обратным – заснуть захочется ещё больше.Третий способ – решить головоломку. Сыграйте в кубик Рубика или в игру на телефоне – это заставит мозг включить логику и творческий потенциал. После этого рутинные рабочие задачи будут казаться проще.Четвертый лайфхак – включить весь свет и отвернуться от окна. Это поможет обмануть мозг, который в тёмное время суток привык засыпать. Такие действия остановят выработку мелатонина.Ещё одна рекомендация – начать писать от руки. Выключить компьютер, распечатав нужные документы, и начать работать с ними «вручную». Отсутствие излучения от монитора создаст для мозга иллюзию смены деятельности, поможет вновь сконцентрироваться и взбодриться.

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