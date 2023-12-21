Диетолог Мотова рассказала, почему нельзя худеть до и после Нового года

Ученые выяснили, как меняется вес человека за зимние праздники. Цифра оказалось не такой страшной, но плохая новость в том, что набранный вес остается с нами и после каникул. И хотя многие садятся на диету, это не всегда дает хорошие результаты. Почему? Рассказывает диетолог.Ученые из США выяснили, сколько набирает человек за зимние каникулы. Они проверили теорию о том, что средний американец толстеет на 2,3 кг и более за период между Днем благодарения (конец ноября) и Новым годом. Исследователи отслеживали вес 195 добровольцев с начала осени и до весны.Выяснилось, что за праздники люди в среднем набирали 400 г, а за весь осенне-зимний период — полкилограмма. Плохая новость в том, что набранный вес остался и после каникул. Вернуться к прежним показателям за весну и лето большинству добровольцев не удалось. Получается, что от года к году стрелка на весах продолжает ползти вверх.«Постоянно возрастающая масса тела может указывать на проблемы с питанием и пищевым поведением, — комментирует диетолог Елена Мотова. — Праздничная прибавка связана с многодневным перееданием высококалорийных продуктов и блюд, низкой физической активностью и эмоциональным стрессом».А если сесть на диету в декабре, чтобы без зазрения совести отъедаться в январские праздники? Или как следует отпраздновать Новый год, а затем урезать себя в питании? Вот что на этот счет считают авторы приведенного выше исследования.«15 процентов добровольцев сообщили о попытках похудеть в период с ноября по январь, но изменение их веса не отличалось от изменения веса у добровольцев, которые не пытались худеть», — говорят ученые.Усиленно худеть до и после Нового года не советуют и диетологи.«Люди, которым сложно поддерживать стабильный вес, стараются сесть на диету до праздников либо после, чтобы „отработать“ избыточные калории. Обе стратегии ведут к хроническому перееданию и никак не способствуют здоровому самоощущению», — говорит Елена Мотова.Итак, худеть нельзя, но как тогда не растолстеть в Новый год? Вот девять советов от диетолога.Не пытайтесь сбросить вес, пытайтесь его сохранить«Люди стремятся похудеть, и чем быстрее и больше, тем лучше. На самом деле важно не столько похудеть, сколько сохранять вес, которого удалось достичь», — подчеркивает Елена Мотова.После окончания диеты вес, как правило, возвращается и даже увеличивается. Поэтому разовые акции для похудения не работают.Придумайте развлечения без едыТипичные развлечения в зимние праздники — пригласить гостей и сходить в гости. Можно, конечно, отправиться в кино, но чтобы обязательно с попкорном и газировкой. Или погулять на рождественской ярмарке, где первым делом пройтись по рядам с едой. Так и получается, что все развлечения у нас сводятся к тому, чтобы как следует поесть.«Ответьте себе на вопрос: „Как еще я могу получить удовольствие от праздников и развлекаться без еды и алкоголя?“ — советует диетолог. — Слишком обильное застолье часто связано не с нашими желаниями, а с привычкой, которая осталась с тех времен, когда еда была дефицитом».Второй вопрос, над которым стоит задуматься: как есть любимую праздничную еду и при этом придерживаться своих целей относительно здоровья и хорошего самочувствия?Не готовьте лишнегоПочему-то у нас в голове есть такая установка: если праздничный ужин, то обязательно с несколькими видами салатов (как правило, майонезными), с мясной тарелкой из разных колбас, а еще бутербродами, соленьями и прочим. Ну и, конечно, все это нужно попробовать. Или не нужно?«Необязательно есть все подряд, — говорит Елена Мотова. — Покупать и готовить лишнее тоже не стоит».Диетолог советует не следовать стандартному новогоднему меню, а приготовить блюда, которые вам действительно нравятся.Не ешьте из вежливости«Откажитесь от еды, которая не доставляет вам удовольствия или которую вы якобы должны съесть, чтобы не обидеть родственников», — говорит врач.Кроме того, важно осознавать, что у вас есть возможность выбора. Не надо говорить себе: «Я не должен это есть, мне это нельзя». Скажите: «Я могу это съесть, но сейчас предпочитаю этого не делать».Наслаждайтесь едойВыбрав блюдо, которое вы действительно хотите съесть, делайте это не спеша — с наслаждением и без чувства вины.Не доедайтеВ Китае считается дурным тоном, если человек доел все, что лежало у него на тарелке. В России, наоборот, нужно съедать все, иначе «силу оставляешь». Да и жалко выбрасывать продукты — такая вот у нас привычка с дефицитных времен.«Разрешите себе не доедать ту еду, которая не нужна вашему телу и не принесет ему пользы, — советует Елена Мотова. — Можно для начала выбрасывать по одной чайной ложке, чтобы приучить себя к идее, что это в принципе возможно».Если выбрасывать еду совесть не позволяет, заморозьте остатки или используйте как базу для приготовления других блюд. Ну и опять же не нужно готовить лишнего, чтобы потом не подчищать остатки.ВысыпайтесьГуляли всю новогоднюю ночь? Тогда как следует отоспитесь 1 января. Ученые выяснили, что сон продолжительностью 4-5 часов связан с перееданием в течение следующего дня. Причем людей почему-то тянет исключительно на высококалорийные продукты.«Дефицит сна изменяет гормоны, регулирующие аппетит, и увеличивает потребление калорий для компенсации затраченной энергии», — говорят авторы исследования.Не надейтесь на таблетки для пищеварения«Есть можно все, главное — потом ферменты выпить», — еще одна пагубная привычка нашего человека.«Смысла в приеме этих препаратов нет, — говорит врач. — Они неэффективны, потому что содержат мало ферментов и по большей части просто не доходят до места назначения. У здорового человека работают собственные ферменты, а если нужна заместительная терапия из-за плохого функционирования поджелудочной, применяют микрокапсулированные ферменты следующего поколения».По словам диетолога, прием препаратов для пищеварения не ликвидирует всех последствий переедания. Поэтому есть нужно до умеренного, комфортного насыщения, но не более.Ведите дневник питанияКонечно, в новогоднюю ночь сидеть и записывать все, что съел, — это, как минимум, грустно. Но в другие дни пищевой дневник поможет справиться с перееданием. Так что, если вы поставили себе цель сбросить вес, запасайтесь блокнотом или вносите все съеденное в специальное приложение для смартфонов — так вы сможете оценить масштаб бедствия.

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