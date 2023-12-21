Врач Чижиков посоветовала не закусывать алкоголь бутербродами с икрой

В Новый год не стоит закусывать алкоголь бутербродами с икрой и другими жирными продуктами, посоветовала врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова.Эти и некоторые другие сочетания продуктов на праздничном столе, считающиеся самыми вредными, она назвала «Ленте.ру».Врач обратила внимание россиян на то, что в науке не существует понятия несочетаемых продуктов, ведь блюда, которые одним кажутся странными, могут быть традиционными в других кухнях мира. В то же время, по ее словам, есть общие рекомендации по сбалансированному питанию."Определенные сочетания могут быть менее предпочтительны для кого-то персонально, но не запрещены для всех. Так что строгих запретов на какие-либо продукты в современной диетологии нет. Употребление жирной и калорийной пищи с алкоголем резко повышает риск обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это может привести к серьезным проблемам с желудком, кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырем и печенью, поэтому лучше отказаться от закусывания алкоголя жирной едой вроде салатов с майонезом, бутербродов с икрой или сладких десертов", - говорит Чижикова.Врач-диетолог Юлия Лементина, согласилась с коллегой в том, что алкоголь и чрезмерная тяжелая пища - не лучшее сочетание. При этом она отдельно подчеркнула, что красная икра, так любимая россиянами, не является вредным продуктом. Она характеризует этот деликатес как «энергетическую электростанцию».Повышение уровня витамина B12Икра очень богата витамином B12, который имеет решающее значение для нормального функционирования организма. Икра покрывает почти 236% рекомендуемой дневной нормы."Витамин B12 не только помогает избавиться от усталости и слабости, но также помогает вырабатывать белок, эритроциты и нервные клетки, а также способствует расщеплению жиров и углеводов", - говорит Лементина .Высокое содержание полезных жировКроме того, икра богата жирными кислотами омега-3. Эти полезные жиры улучшают настроение и память (помимо прочего, они также помогают защитить клетки мозга) и имеют решающее значение для здоровой беременности, питания матери и развития ребенка.Существует заблуждение, что если что-то содержит много жира, это вредно для здоровья, потому что в жире на грамм содержится больше калорий, чем в белках и углеводах. Многие люди также думают, что икра вредна для здоровья, потому что в ней много жира. Однако нам ежедневно требуется от 25% до 35% жиров в нашем рационе, а икра — отличный способ потреблять хорошие жиры два раза в неделю, если у вас есть такая возможность.Поддерживает иммунитетИкра богата витамином С, витамином Е и витамином А, которые помогают повысить иммунитет. Микроэлементы так же важны, как и макроэлементы.

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