Врач Лебедева назвала 7 причин возникновения мигрени
О проблемах, предшествующих мигрени, в социальных сетях рассказала врач Диляра Лебедева.
Эмоциональный стресс
Изменения метеоусловий
Менструация
Недосып или, наоборот, избыточный сон
Некоторые продукты: бананы, шоколад, цитрусовые, жирные сыры
Алкоголь
Голод
По словам медика, женщины страдают от мигрени чаще мужчин. Все из-за женских половых гормонов. Решить проблему головной боли возможно, установив причину ее возникновения, а затем подойти к лечению системным образом.
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