Обнаружен новый признак болезни Альцгеймера, невролог Алехина рассказала как отличить легкую и тяжелую стадии болезни

Исследователи из университета Рима обнаружили, что у пациентов с болезнью Альцгеймера искажено восприятие времени.Участники должны были посмотреть видео шесть раз, а в ходе седьмого, в предполагаемый момент выпрыгивания мяча из емкости, нажать на кнопку. Отмечается, что мяч всегда выскакивал из чашки через фиксированный интервал времени, а количество отскоков от дна емкости перед выпрыгиванием варьировалось.Оказалось, что люди с когнитивными нарушениями и диагностированной болезнью Альцгеймера испытывали трудности при выполнении задания. Они чаще допускали ошибки при определении момента выскакивания мяча из чашки по сравнению с контрольной группой. Хуже всех с заданием справились пациенты с болезнью Альцгеймера.Ученые объяснили, что такие результаты обоснованы искаженным восприятием времени и снижением способности к воспроизведению хронологического порядка у людей с когнитивными нарушениями. Это связано с нарушениями в работе гиппокампа, вызванными болезнью Альцгеймера.Симптомы болезни Альцгеймера"Симптомы болезни Альцгеймера часто проявляются медленно. Это может начаться, когда кому-то трудно вспомнить только что произошедшее или выразить свои мысли словами. Но со временем проблемы усугубляются. Люди на поздних стадиях заболевания обычно не могут жить одни или заботиться о себе", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.Алехина рассказала о легкой и тяжелой стадии болезни Альцгеймера.Легкая форма болезни АльцгеймераПервый этап обычно длится от 2 до 4 лет. Симптомы включают в себя:У вас меньше энергии и стремления что-то делатьМеньше интереса к работе и общественной деятельности и больше времени просто сидишь, смотришь телевизор или спишь.Потеря недавних воспоминаний, например, забывание разговоров и событий, которые только что произошли.Языковые проблемы, например, трудности с выражением своих мыслей в словах или пониманием других.Легкие проблемы с координацией, например, проблемы с письмом или использованием знакомых предметов.Трудности с повседневными задачами, такими как следование рецепту или подведение баланса в чековой книжке.Перепады настроения, связанные с депрессией или отсутствием интереса.Проблемы с вождением, например, заблудиться на знакомых маршрутах.Тяжелая болезнь Альцгеймера"Поздняя болезнь Альцгеймера, является самой тяжелой. Обычно он длится от 1 до 3 лет", - говорит Алехина.У людей на этом этапе могут наблюдаться некоторые или все из этих симптомов:Большая путаница в отношении того, что было в прошлом и что происходит сейчас.Не может выражать свои мысли, запоминать или обрабатывать информацию.Проблемы с глотанием и контролем мочевого пузыря и кишечника.Потеря веса, судороги, кожные инфекции и другие заболевания.Резкие перепады настроения.Видеть, слышать или чувствовать вещи, которых на самом деле не существует (галлюцинации).Нет возможности легко передвигаться самостоятельно.

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