Обнаружен новый признак болезни Альцгеймера, невролог Алехина рассказала как отличить легкую и тяжелую стадии болезни
Участники должны были посмотреть видео шесть раз, а в ходе седьмого, в предполагаемый момент выпрыгивания мяча из емкости, нажать на кнопку. Отмечается, что мяч всегда выскакивал из чашки через фиксированный интервал времени, а количество отскоков от дна емкости перед выпрыгиванием варьировалось.
Оказалось, что люди с когнитивными нарушениями и диагностированной болезнью Альцгеймера испытывали трудности при выполнении задания. Они чаще допускали ошибки при определении момента выскакивания мяча из чашки по сравнению с контрольной группой. Хуже всех с заданием справились пациенты с болезнью Альцгеймера.
Ученые объяснили, что такие результаты обоснованы искаженным восприятием времени и снижением способности к воспроизведению хронологического порядка у людей с когнитивными нарушениями. Это связано с нарушениями в работе гиппокампа, вызванными болезнью Альцгеймера.
Симптомы болезни Альцгеймера
"Симптомы болезни Альцгеймера часто проявляются медленно. Это может начаться, когда кому-то трудно вспомнить только что произошедшее или выразить свои мысли словами. Но со временем проблемы усугубляются. Люди на поздних стадиях заболевания обычно не могут жить одни или заботиться о себе", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Алехина рассказала о легкой и тяжелой стадии болезни Альцгеймера.
Легкая форма болезни Альцгеймера
Первый этап обычно длится от 2 до 4 лет. Симптомы включают в себя:
У вас меньше энергии и стремления что-то делать
Меньше интереса к работе и общественной деятельности и больше времени просто сидишь, смотришь телевизор или спишь.
Потеря недавних воспоминаний, например, забывание разговоров и событий, которые только что произошли.
Языковые проблемы, например, трудности с выражением своих мыслей в словах или пониманием других.
Легкие проблемы с координацией, например, проблемы с письмом или использованием знакомых предметов.
Трудности с повседневными задачами, такими как следование рецепту или подведение баланса в чековой книжке.
Перепады настроения, связанные с депрессией или отсутствием интереса.
Проблемы с вождением, например, заблудиться на знакомых маршрутах.
Тяжелая болезнь Альцгеймера
"Поздняя болезнь Альцгеймера, является самой тяжелой. Обычно он длится от 1 до 3 лет", - говорит Алехина.
У людей на этом этапе могут наблюдаться некоторые или все из этих симптомов:
Большая путаница в отношении того, что было в прошлом и что происходит сейчас.
Не может выражать свои мысли, запоминать или обрабатывать информацию.
Проблемы с глотанием и контролем мочевого пузыря и кишечника.
Потеря веса, судороги, кожные инфекции и другие заболевания.
Резкие перепады настроения.
Видеть, слышать или чувствовать вещи, которых на самом деле не существует (галлюцинации).
Нет возможности легко передвигаться самостоятельно.
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