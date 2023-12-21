Трихолог Курская рассказала, в каких случаях нужна пересадка волос

Пересадка волос в последние годы стала очень популярна в России. Но как понять, что необходимо прибегнуть к этой процедуре? Ответ на этот вопрос узнали у врача-трихолога, косметолога Анастасии Курской.Во-первых, важно понимать причину выпадения и потери волос, отметила специалист.— Пересадка волос нужна тогда, когда другие способы не помогут восстановить густоту шевелюры и возобновить рост волос на том месте, где они выпали. Самой популярной причиной пересадки волос является генетическая алопеция. Это наследственное заболевание, в результате которого активная форма тестостерона (дегидротестостерон) разрушает чувствительные к нему волосяные фолликулы. Этим заболеванием страдают, по некоторым данным, до 50 процентов всех мужчин земного шара. В разных странах эта цифра может быть больше либо меньше, — рассказала Курская.Генетическая алопеция может лечиться как консервативно, так и оперативно — путем пересадки волос. Если консервативные методы не помогают, препараты не работают и потеря волос значительна, в этом случае рекомендуется пересадка волос, объяснила врач.Еще одна довольно частая причина — рубцовая алопеция, то есть потеря волос вследствие полученной травмы, продолжила трихолог. В результате травмы на этом месте образуется рубец, на котором не растут волосы. В этом случае пересадка является единственным эффективным способом восстановления роста волос.— На рубцах волосы растут так же хорошо, как и на здоровой ткани. Единственный момент: имитировать естественную густоту волос с первого раза не удастся. Что это значит? Если в среднем растет около 100 волосков на квадратном сантиметре, то при пересадке мы можем получить высоту до 60–70 волосков, что тоже неплохо, — подчеркнула Курская.А вот очаговое выпадение волос не является показанием для пересадки. Это аутоиммунное заболевание, и есть высокий риск, что волосы не приживутся и будут повторно выпадать, предупредила специалист.— Если мы хотим изменить линию роста волос, в этом случае тоже можно прибегнуть к пересадке. Например, обращаются пациенты с очень высоким лбом или с физиологически высокой линией роста волос и, например, пустыми висками. В этом случае только пересадка позволит вырастить волосы там, где их раньше не было, — добавила трихолог.

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