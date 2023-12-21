Daily Mail: сон и хобби способствуют здоровому старению, невролог Боценко рассказал о других мерах сохранения мозговой а

По мнению экспертов из американской ассоциации пенсионеров (некоммерческой организации, которая работает над удовлетворением потребностей людей среднего и пожилого возраста в США), здоровый сон, достаточное количество общения, наличие любимого занятия и здоровое питание способствуют здоровому старению.Об этом сообщает Daily Mail.Многочисленные исследования показали, что одиночество может быть провокатором деменции, депрессии, сахарного диабета и инсульта. Регулярное общение с друзьями и родственниками, а также участие в общественных мероприятиях или волонтерская деятельность, напротив, снижает риск развития этих опасных для жизни состояний. Другим фактором здорового старения является высокий уровень физической активности.Под физической активностью подразумеваются не только тренировки, но и прогулки, плавание, работа в саду и подвижные игры.Не менее важной составляющей здорового старения является сон. Нейропсихолог Карен Миллер из Тихоокеанского института неврологии в США объяснила, что недостаток сна (менее семи часов в сутки) приводит к неспособности организма самовосстанавливаться. Кроме того, во время сна мозг устраняет токсичные белки, накопление которых приводит к болезни Альцгеймера.Положительно влияет на здоровье мозга и наличие хобби. В число наиболее полезных занятий входят изучение иностранных языков, рисование и обучение игре на музыкальных инструментах."В настоящее время не существует подходов, которые, как было доказано, предотвращают болезнь Альцгеймера и связанные с ней деменции. Однако, как и в случае со многими другими заболеваниями, вы можете предпринять шаги, чтобы снизить риск. Общение с людьми и участие в общественной деятельности могут предотвратить социальную изоляцию и одиночество, которые связаны с более высоким риском снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера", - говорит врач-невролог Боценко Виктор специально для МедикФорум.Другие способы профилактикиЛечите проблемы со слухом. Потеря слуха может повлиять на когнитивные функции и риск деменции у пожилых людей, а также затруднить взаимодействие с другими людьми. Защищайте уши от громких звуков, чтобы предотвратить потерю слуха, и при необходимости используйте слуховые аппараты.Позаботьтесь о своем психическом и физическом здоровье. Это включает в себя прохождение рекомендованных медицинских осмотров, решение хронических проблем со здоровьем, таких как депрессия или высокий уровень холестерина, а также регулярные посещения врача.Спокойной ночи. Хороший сон важен как для вашего разума, так и для тела. Старайтесь спать семь-восемь часов каждую ночь.Предотвратите травмы головы. Примите меры для предотвращения падений и травм головы, например, защитите дом от падения и носите обувь с нескользящей подошвой, которая полностью поддерживает ваши ноги. Кроме того, надевайте ремни безопасности и шлемы, чтобы защитить себя от сотрясений мозга и других травм головного мозга.Прекратите употребление табака. Отказ от курения в любом возрасте может улучшить ваше здоровье и снизить риск сердечного приступа, инсульта и заболеваний легких.

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