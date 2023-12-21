Daily Mail: сон и хобби способствуют здоровому старению, невролог Боценко рассказал о других мерах сохранения мозговой а
Об этом сообщает Daily Mail.
Многочисленные исследования показали, что одиночество может быть провокатором деменции, депрессии, сахарного диабета и инсульта. Регулярное общение с друзьями и родственниками, а также участие в общественных мероприятиях или волонтерская деятельность, напротив, снижает риск развития этих опасных для жизни состояний. Другим фактором здорового старения является высокий уровень физической активности.
Под физической активностью подразумеваются не только тренировки, но и прогулки, плавание, работа в саду и подвижные игры.
Не менее важной составляющей здорового старения является сон. Нейропсихолог Карен Миллер из Тихоокеанского института неврологии в США объяснила, что недостаток сна (менее семи часов в сутки) приводит к неспособности организма самовосстанавливаться. Кроме того, во время сна мозг устраняет токсичные белки, накопление которых приводит к болезни Альцгеймера.
Положительно влияет на здоровье мозга и наличие хобби. В число наиболее полезных занятий входят изучение иностранных языков, рисование и обучение игре на музыкальных инструментах.
"В настоящее время не существует подходов, которые, как было доказано, предотвращают болезнь Альцгеймера и связанные с ней деменции. Однако, как и в случае со многими другими заболеваниями, вы можете предпринять шаги, чтобы снизить риск. Общение с людьми и участие в общественной деятельности могут предотвратить социальную изоляцию и одиночество, которые связаны с более высоким риском снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера", - говорит врач-невролог Боценко Виктор специально для МедикФорум.
Другие способы профилактики
Лечите проблемы со слухом. Потеря слуха может повлиять на когнитивные функции и риск деменции у пожилых людей, а также затруднить взаимодействие с другими людьми. Защищайте уши от громких звуков, чтобы предотвратить потерю слуха, и при необходимости используйте слуховые аппараты.
Позаботьтесь о своем психическом и физическом здоровье. Это включает в себя прохождение рекомендованных медицинских осмотров, решение хронических проблем со здоровьем, таких как депрессия или высокий уровень холестерина, а также регулярные посещения врача.
Спокойной ночи. Хороший сон важен как для вашего разума, так и для тела. Старайтесь спать семь-восемь часов каждую ночь.
Предотвратите травмы головы. Примите меры для предотвращения падений и травм головы, например, защитите дом от падения и носите обувь с нескользящей подошвой, которая полностью поддерживает ваши ноги. Кроме того, надевайте ремни безопасности и шлемы, чтобы защитить себя от сотрясений мозга и других травм головного мозга.
Прекратите употребление табака. Отказ от курения в любом возрасте может улучшить ваше здоровье и снизить риск сердечного приступа, инсульта и заболеваний легких.
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