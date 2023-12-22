HuffPost: невролог Мелилло назвал предпочтительные продукты для мозговой активности

Употребление разных продуктов влияет на мозговую активность: из-за отдельных питательных веществ она может активизироваться, либо наоборот снижаться.Пищевые привычки людей оказывают значительное влияние на то, как функционирует их мозг. Еда и пищевое поведение являются ключевым фактором воздействия на состояние кишечника, его микрофлору. То, насколько здоровой и сбалансированной является бактериальная флора кишечного тракта, имеет непосредственное отношение к здоровью мозга. Кроме того, головной мозг – это орган, которому ежедневно необходима большая часть потребляемых за день калорий. Такими данными поделилс с изданием HuffPost врач-невролог, специалист по вопросам аутизма Роберт Мелилло.«Нездоровый рацион может негативно влиять на микробиоту кишечника и способствовать воспалению, потенциально влияющему на мозг. Люди с ожирением, большинство из которых имеют нездоровый кишечный микробиом, подвергаются заметному риску развития деменции, болезни Альцгеймера», - заявил Мелилло.Невролог назвал предпочтительные продукты для мозговой активности и профилактики возрастного упадка мозга. Одним из наиболее полезных являются яйца – источник холина. Холин является важным питательным веществом для производства ацетилхолина – нейромедиатора, участвующего в функционировании парасимпатической нервной системы и памяти. Низкий уровень ацетилхолина наблюдается при болезни Альцгеймера.Также к предпочтительным для мозговой активности относятся ферментированные продукты в виде кимчи, кефира, чайного гриба, квашеной капусты, натуральных йогуртов. Такие продукты содержат много пробиотиков, полезных для улучшения бактериального баланса в кишечной микрофлоре.«Исследования показали, что мозг и кишечник взаимодействуют через нервную систему, а также через иммунную систему. Улучшение бактериального состава в кишечнике с помощью пробиотиков и пребиотиков, отказ от злоупотребления антибиотиками изменяют к лучшему и функционирование мозга», - пояснил невролог Мелилло.Кроме того, эксперт посоветовал ест жирную рыбу (например, сардины или скумбрию), содержащую много ненасыщенных жирных кислот омега-3. Эти жиры имеют решающее значение для поддержания здоровья мозга, их употребление тесно связано с улучшением памяти, регуляцией настроения, снижением риска ухудшения когнитивных функций.Другие продукты, полезные для поддержания мозговой активности:Авокадо;Брокколи;Черника;Зелень;Куркума;Имбирь.

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