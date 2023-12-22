Ученые Гетеборга выяснили, кто чаще страдает от атеросклероза — «совы» или «жаворонки»
Считается, что люди условно делятся на «жаворонков» и «сов». Первые любят вставать рано утром, они продуктивнее в первую половину дня, а вечером уже не хотят никакой активности и думают о скором сне. «Совы» устроены совсем наоборот: до обеда не могут проснуться, работают с трудом, зато вечером энергия бьет через край, хочется заниматься всем и сразу. Спать такие люди обычно ложатся после полуночи.
Группа ученых Университета Гетеборга в Швеции решила выяснить, как режим дня влияет на здоровье сердца и сосудов. Для этого они провели исследование, в котором принял участие 771 человек в возрасте от 50 до 64 лет. Результаты работы опубликованы в журнале Sleep Medicine.
Эксперты проверяли участников на коронарный кальциноз — это одно из проявлений атеросклероза, когда на внутренних стенках артерий, питающих сердце, откладываются бляшки. После этого добровольцы указывали свой так называемый «сонный» хронотип по пятибалльной шкале:
Крайний утренний тип.
В некоторой степени утренний тип.
Не утренний и не вечерний тип.
Вечерний тип в некоторой степени.
Крайний вечерний тип.
Из 771 участника 144 были идентифицированы как экстремальные утренние типы (если упрощать, то они «жаворонки» на все сто процентов), а 128 — как экстремальные вечерние («совы-полуночники»). Оказалось, что в выигрыше «жаворонки»: у тех, кто отнес себя к 1-й и 2-й группам, коронарный кальциноз ученые выявляли реже всего — патология была зафиксирована лишь у 22%.
У «сов» же этот показатель был гораздо выше, причем больше всего страдала группа номер 5 — «крайний вечерний тип»: у таких людей проблемы с сосудами выявляли в 48% случаев. Получается, у «сов» риск атеросклероза повышен в два раза, говорят исследователи.
Кроме того, эксперты выделили еще несколько факторов, которые повышали риск развития атеросклероза:
гипертония;
лишний вес;
сниженная физическая активность;
наличие вредных привычек;
высокий уровень стресса.
«Наряду с ранее известными факторами, индивидуальный циркадный ритм также является важным фактором риска коронарного кальциноза. Кроме того, мы выяснили, что режим дня важно соблюдать и на ранних стадиях заболеваний сердца — это отличная профилактика развития серьезных осложнений», — говорит один из авторов исследования Дин Цзоу.
Как из «совы» превратиться в «жаворонка»
Перестроить свой режим, если он идет вразрез с собственной натурой, нелегко. Большинству из нас нужно вставать рано утром и идти на работу или по важным делам. Но работоспособность у типичных «сов» по утрам крайне низкая. Можно ли это как-то исправить?
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