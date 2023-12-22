Ученые Гетеборга выяснили, кто чаще страдает от атеросклероза — «совы» или «жаворонки»

Режим дня имеет огромное влияние на состояние здоровья сердца и сосудов. Ученые провели эксперимент, после которого пришли к выводу: многим людям лучше пересмотреть свои привычки.Считается, что люди условно делятся на «жаворонков» и «сов». Первые любят вставать рано утром, они продуктивнее в первую половину дня, а вечером уже не хотят никакой активности и думают о скором сне. «Совы» устроены совсем наоборот: до обеда не могут проснуться, работают с трудом, зато вечером энергия бьет через край, хочется заниматься всем и сразу. Спать такие люди обычно ложатся после полуночи.Группа ученых Университета Гетеборга в Швеции решила выяснить, как режим дня влияет на здоровье сердца и сосудов. Для этого они провели исследование, в котором принял участие 771 человек в возрасте от 50 до 64 лет. Результаты работы опубликованы в журнале Sleep Medicine.Эксперты проверяли участников на коронарный кальциноз — это одно из проявлений атеросклероза, когда на внутренних стенках артерий, питающих сердце, откладываются бляшки. После этого добровольцы указывали свой так называемый «сонный» хронотип по пятибалльной шкале:Крайний утренний тип.В некоторой степени утренний тип.Не утренний и не вечерний тип.Вечерний тип в некоторой степени.Крайний вечерний тип.Из 771 участника 144 были идентифицированы как экстремальные утренние типы (если упрощать, то они «жаворонки» на все сто процентов), а 128 — как экстремальные вечерние («совы-полуночники»). Оказалось, что в выигрыше «жаворонки»: у тех, кто отнес себя к 1-й и 2-й группам, коронарный кальциноз ученые выявляли реже всего — патология была зафиксирована лишь у 22%.У «сов» же этот показатель был гораздо выше, причем больше всего страдала группа номер 5 — «крайний вечерний тип»: у таких людей проблемы с сосудами выявляли в 48% случаев. Получается, у «сов» риск атеросклероза повышен в два раза, говорят исследователи.Кроме того, эксперты выделили еще несколько факторов, которые повышали риск развития атеросклероза:гипертония;лишний вес;сниженная физическая активность;наличие вредных привычек;высокий уровень стресса.«Наряду с ранее известными факторами, индивидуальный циркадный ритм также является важным фактором риска коронарного кальциноза. Кроме того, мы выяснили, что режим дня важно соблюдать и на ранних стадиях заболеваний сердца — это отличная профилактика развития серьезных осложнений», — говорит один из авторов исследования Дин Цзоу.Как из «совы» превратиться в «жаворонка»Перестроить свой режим, если он идет вразрез с собственной натурой, нелегко. Большинству из нас нужно вставать рано утром и идти на работу или по важным делам. Но работоспособность у типичных «сов» по утрам крайне низкая. Можно ли это как-то исправить?

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