Нарколог Клименко: алкоголь может быть токсичным для организма в любой дозе

Доктор медицинских наук, нарколог Татьяна Клименко: безопасное количество алкоголя – это миф, его не существует.Нарколог Клименко рассказала в интервью, что снисходительное отношение к употреблению небольших количеств алкоголя свойственно очень многим людям. Между тем, мнение об их безопасности для здоровья является распространенным заблуждением. Например, про человека, выпивающего по вечерам небольшую рюмку спиртного, практически все скажут, что он не злоупотребляет и не является алкоголиком. Но будет ли это означать, что его организм не страдает, ведь он на регулярной основе получает порцию яда?«Одна рюмка или бокал – это пусть небольшое, но постоянное токсическое воздействие на организм. Каждый день понемногу вы его отравляете. Это отравление копится и со временем может «выстрелить» очень серьезной патологией», - констатировала Клименко .Специалистка отметила, что чувствительность к алкоголю может обуславливаться индивидуальными особенностями организма, генетикой. Таким образом, не может быть некой универсальной порции спиртного, которая бы была безопасной абсолютно для всех. Количество алкоголя, которое переваривает без особых проблем один человек, может быть токсичным и «убийственным» для другого, – даже оно относительно небольшое.«Алкоголь в любых дозах оказывает токсическое воздействие на организм», - подчеркнула Татьяна Клименко.Нарколог предупредила: наиболее разрушительным действие алкогольных напитков оказывается для головного мозга – этот орган обладает повышенной восприимчивостью к проникающим в кровь токсинам. При постоянном употреблении небольших доз спиртного возникает риск незаметных на первый взгляд изменений в состоянии ЦНС, ведущих к развитию нейродегенеративных симптомов в виде проблем с памятью и мышлением.Врач добавила, что здоровый человек может с легкостью отказаться от спиртного даже в праздники, заменив его менее опасными напитками, тогда как при развитии зависимости любая ситуация может интерпретироваться как повод выпить рюмку-другую.

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