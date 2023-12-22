Главный нарколог Москвы рассказал, кому стоит отказаться от шампанского

Шампанское не стоит употреблять беременным женщинам, людям с болезнями желудочно-кишечного тракта и некоторым другим категориям граждан. Об этом рассказал главный нарколог департамента здравоохранения столицы, директор МНПЦ наркологии Антон Масякин.Эксперт напомнил, что шампанское является алкогольным напитком. Спирт воздействует на слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая развитие различных заболеваний. Кроме того, он влияет на центральную нервную систему, провоцируя гибель нервных клеток."Сахар, содержащийся в данном алкогольном напитке, вызывает процессы брожения в кишечнике. Это негативно влияет на самочувствие на следующий день", – предупредил эксперт.Также следует учитывать, что шампанское является газированным напитком.В газированных напитках вреден не только сахар, но и сам газ. Избыточное давление в желудке, создаваемое газировкой, провоцирует отрыжку. Она в свою очередь приводит к забрасыванию кислотного содержимого желудка в пищевод, вызывая изжогу и нанося повреждение пищеводу, что способствует появлению эрозий.Антон Масякин – главный нарколог департамента здравоохранения столицы, директор МНПЦ наркологииВ первую очередь это касается тех, кто регулярно пьет газировку. В целом же Масякин порекомендовал воздержаться от употребления шампанского беременным и кормящим женщинам. Кроме того, людям, страдающим от недугов вроде язвы, гастрита, панкреатита и холецистита. То же самое относится к пациентам с заболеваниями центральной нервной системы и тем, кто принимает угнетающие ее работу лекарственные препараты.Ранее были названы продукты, которые разрушают поджелудочную железу. По словам врача-эндокринолога и диетолога Оксаны Михалевой, алкоголь является крайне токсичным для этого органа. При сочетании таких напитков с жирной едой человек рискует получить панкреатит или диабет. Негативный эффект оказывает и злоупотребление простыми углеводами вроде сладостей и выпечки. Это может привести к ожирению поджелудочной железы и ее истощению из-за необходимости активно вырабатывать инсулин.

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