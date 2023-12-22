Врач Кореневич объяснила, почему люди угасают на глазах от стресса
В такой ситуации недоумевают не только родственники пациента, но и он сам. Кроме того, нередко человек угасает на глазах, так и не разобравшись в проблеме. Не исключен и такой исход как внезапная смерть.
"На самом деле, всегда есть предпосылки. Причина - высокий уровень стресса. Вы не можете знать, что происходит в душе у того или иного человека. Стресс показывать не принято. Зачастую и сам человек не замечает у себя этого состояния. Более того, если он находится в стрессе длительное время, то наступает привыкание", - объяснила Анна Кореневич на своем канале в YouTube.
Кроме того, надо понимать, что, как правило, уровень стресса растет постепенно. Поэтому человек к этому состоянию адаптируется.
"Однако в какой-то момент организм не выдерживает и развивается сердечно-сосудистая катастрофа, которая ведет к внезапной смерти. В том числе - в молодом возрасте", - предупредила специалист, добавив, что при стрессе спорт и лекарства - не панацея.
Стресс влияет на всех нас. Вы можете заметить симптомы стресса когда дисциплинируете своих детей, в напряженное время на работе, при управлении своими финансами или при преодолении сложных отношений. Стресс повсюду. И хотя небольшой стресс — это нормально (некоторый стресс на самом деле полезен), слишком сильный стресс может измотать вас и сделать вас больным, как морально, так и физически.
Первый шаг к контролю стресса – это знать симптомы стресса. Но распознать симптомы стресса может быть сложнее, чем вы думаете. Большинство из нас настолько привыкли к стрессу, что часто не осознают, что находятся в стрессе, пока не доходят до критической точки.
Каковы симптомы стресса?
"Стресс может повлиять на все стороны вашей жизни, включая эмоции, поведение, мыслительные способности и физическое здоровье. Ни одна часть тела не застрахована. Но поскольку люди по-разному справляются со стрессом, симптомы стресса могут различаться. Симптомы могут быть неопределенными и могут быть такими же, как симптомы, вызванные заболеваниями. Поэтому важно обсудить их со своим врачом", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
У вас может возникнуть любой из следующих симптомов стресса.
К эмоциональным симптомам стресса относятся:
Легко становишься возбужденным, расстроенным и капризным.
Чувство подавленности, как будто вы теряете контроль или вам нужно взять его под свой контроль.
Трудно расслабиться и успокоить свой разум
Плохое самочувствие (низкая самооценка), чувство одиночества, никчемности и депрессии.
Избегание других
К физическим симптомам стресса относятся:
Мало энергии
Головные боли
Расстройство желудка, включая диарею, запор и тошноту
Боли и напряжение в мышцах
Боль в груди и учащенное сердцебиение
Бессонница
Частые простуды и инфекции
Потеря сексуального желания и/или способности
Нервозность и дрожь, звон в ушах, холодные или потные руки и ноги
Сухость во рту и затруднение глотания
Сжатая челюсть и скрежетание зубами.
Когнитивные симптомы стресса включают в себя:
Постоянное беспокойство
Негативные мысли
Забывчивость и неорганизованность.
Неспособность сосредоточиться
Плохая способность к суждению
Быть пессимистом или видеть только отрицательную сторону.
К поведенческим симптомам стресса относятся:
Изменения аппетита: либо отказ от еды, либо употребление слишком большого количества еды.
Откладывать дела на потом и избегать ответственности
Большее употребление алкоголя, наркотиков или сигарет
Более нервное поведение, такое как кусание ногтей, ерзание и хождение.
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