Врач Дзантиева: злоупотребление быстрыми углеводами ведет к инсулинорезистентности

Согласно рекомендациям врача-эндокринолога, диетолога Елизаветы Дзантиевой, количество употребляемых в пищу быстрых углеводов нужно контролировать, не допуская избытка.Углеводы относятся к макроэлементам: в организме, который не будет получать их, неизбежно возникнут нарушения, его нормальное функционирование без углеводов невозможно. Прежде всего, они обеспечивают клетки человеческого тела энергией за счет своего свойства увеличивать содержание глюкозы в крови. Глюкоза необходима для работы мышц и мозга, но повышать ее концентрацию могут разные углеводы – быстрые и медленные, напомнила Врач Дзантиева в интервью радио Sputnik.«К медленным относятся цельнозерновой хлеб, макароны, крупы. Что касается сладких фруктов, сахара, меда, сдобных изделий, то это все быстрые углеводы. Свое название они получили, так как быстро расщепляются», - пояснила специалистка.Дзантиева добавила, что быстро усваиваемые углеводы способствуют резкому увеличению содержания глюкозы в крови. Ответной реакцией организма в таких случаях становится выделение большого количества инсулина. Если подобные процессы происходят часто, они могут вести к развитию инсулинорезистентности – привыканию клеток к выделению больших доз инсулина. В таких обстоятельствах часто развивается диабет 2 типа.«Если злоупотреблять быстрыми углеводами, то со временем у людей, предрасположенных к нарушению углеводного обмена, развивается инсулинорезистентность, возрастают риски развития сахарного диабета, могут возникнуть проблемы с сосудами, с печенью», - уточнила врач.Специалистка подчеркнула, что в пищу важно употреблять продукты, содержащие сложные углеводы – эти вещества усваиваются медленнее и поступление глюкозы в кровь происходит постепенно. Сложные углеводы лучше всего вписываются в рацион, когда сочетаются с белком и клетчаткой, препятствующими «взрывному» росту уровня сахара и инсуина в крови. Например, медик посоветовала употреблять на завтрак цельнозерновые каши с добавлением творога, вареного яйца, куска мяса или рыбы.Симптомы, которые говорят о злоупотреблении быстрыми углеводами:Повышается уровень холестерина;В течение дня возникают эпизоды резкой слабости, усталости, сонливости;Усиливается забывчивость – результат сгущения крови из-за избытка сахара и ухудшения кровообращения мозга;Возникают перепады настроения;Учащаются головные боли.Из-за избытка углеводов может внезапно ухудшаться самочувствие. Когда в питании человека появляется слишком много углеводов и сладкого, он может подвергаться такому состоянию как постпрандиальная гипотензия. При этом происходит падение давления, возникают внезапная слабость, головокружение, состояние «ватных» ног. Такое ухудшение самочувствия вызывается выделением большого количества инсулина и других веществ при употреблении углеводов, ведущим к расширению кровеносных сосудов органов брюшной полости.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки