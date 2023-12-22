Врач Дзантиева: злоупотребление быстрыми углеводами ведет к инсулинорезистентности
Углеводы относятся к макроэлементам: в организме, который не будет получать их, неизбежно возникнут нарушения, его нормальное функционирование без углеводов невозможно. Прежде всего, они обеспечивают клетки человеческого тела энергией за счет своего свойства увеличивать содержание глюкозы в крови. Глюкоза необходима для работы мышц и мозга, но повышать ее концентрацию могут разные углеводы – быстрые и медленные, напомнила Врач Дзантиева в интервью радио Sputnik.
«К медленным относятся цельнозерновой хлеб, макароны, крупы. Что касается сладких фруктов, сахара, меда, сдобных изделий, то это все быстрые углеводы. Свое название они получили, так как быстро расщепляются», - пояснила специалистка.
Дзантиева добавила, что быстро усваиваемые углеводы способствуют резкому увеличению содержания глюкозы в крови. Ответной реакцией организма в таких случаях становится выделение большого количества инсулина. Если подобные процессы происходят часто, они могут вести к развитию инсулинорезистентности – привыканию клеток к выделению больших доз инсулина. В таких обстоятельствах часто развивается диабет 2 типа.
«Если злоупотреблять быстрыми углеводами, то со временем у людей, предрасположенных к нарушению углеводного обмена, развивается инсулинорезистентность, возрастают риски развития сахарного диабета, могут возникнуть проблемы с сосудами, с печенью», - уточнила врач.
Специалистка подчеркнула, что в пищу важно употреблять продукты, содержащие сложные углеводы – эти вещества усваиваются медленнее и поступление глюкозы в кровь происходит постепенно. Сложные углеводы лучше всего вписываются в рацион, когда сочетаются с белком и клетчаткой, препятствующими «взрывному» росту уровня сахара и инсуина в крови. Например, медик посоветовала употреблять на завтрак цельнозерновые каши с добавлением творога, вареного яйца, куска мяса или рыбы.
Симптомы, которые говорят о злоупотреблении быстрыми углеводами:
Повышается уровень холестерина;
В течение дня возникают эпизоды резкой слабости, усталости, сонливости;
Усиливается забывчивость – результат сгущения крови из-за избытка сахара и ухудшения кровообращения мозга;
Возникают перепады настроения;
Учащаются головные боли.
Из-за избытка углеводов может внезапно ухудшаться самочувствие. Когда в питании человека появляется слишком много углеводов и сладкого, он может подвергаться такому состоянию как постпрандиальная гипотензия. При этом происходит падение давления, возникают внезапная слабость, головокружение, состояние «ватных» ног. Такое ухудшение самочувствия вызывается выделением большого количества инсулина и других веществ при употреблении углеводов, ведущим к расширению кровеносных сосудов органов брюшной полости.
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