Нарколог Луньков: невкусный и горький этиловый спирт – самый безопасный для организма алкоголь

Нарколог Алексей Луньков: отчасти вред спиртных напитков для организма обуславливается их примесями.Нарколог Луньков рассказал, что алкогольные напитки обычно представляют собой сочетание этилового спирта с добавками или примесями. Чем больше таких добавок и чем хуже они очищены, тем значительнее может быть вред, наносимый печени и другим органам при их употреблении.«Качество алкогольного напитка зависит от того, насколько эти примеси для человека тяжелы в качестве биохимической обработки», - поделился ЛуньковСпециалист добавил, что если рассматривать самый безопасный для организма алкоголь, то такой напиток должен содержат в себе как можно меньше посторонних компонентов. Но единственный безпримесный вариант – это чистый этиловый спирт, который практически невозможно употреблять как алкогольный напиток.«Чистый этиловый спирт, освобожденный от всех примесей горький, невкусный, обжигает – пить его никто не будет».В каких напитках больше всего примесей? Баночные коктейли, алкогольные коктейли с большим количеством ингредиентов, разные виды шампанского, ликеры.Какой алкогольный напиток предпочтительнее выпить в Новый год? По мнению Лунькова, предпочтение следует отдать белому сухому вину. В красном вине содержится больше примесей, в том числе потенциально вредных для организма.«Примеси тяжело перерабатываются, так как создают дополнительную нагрузку на печень», - предупредил нарколог.

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