Врач Анохина: нехватку витамина D и еще нескольких витаминов зимой испытывают все

Врач-диетолог Анастасия Анохина рассказала о четырех витаминах, чью нехватку зимой испытывают практически все люди.Врач Анохина сообщила:«Зимой меняется и рацион: исчезают сезонные овощи и фрукты, мы хотим горячей жирной и сытной еды. Из-за этого могут развиваться дефициты витаминов, макро- и микроэлементов».Специалистка констатировала, что нехватку витамина D и еще нескольких витаминов зимой испытывают все люди.Витамин D. Он вырабатывается самим организмом под воздействием солнца на кожу. Отсутствие солнечного света зимой – главная причина дефицита этого витамина. Восполнять его содержание в крови могут помочь препараты, за их назначением следует обратиться к врачу.Продукты с витамином D: лучшими источниками являются продукты животного происхождения – жирная рыба, икра, яичные желтки, молочные продукты.Признаки дефицита витамина D:слабость в мышцах, судороги;частые простуды;перепады настроения, раздражительность и угнетенность;плохое состояние зубов,потеря аппетита.Витамин С. Его нехватку зимой объясняется отсутствие свежей растительной пищи.Продукты с витамином С: шиповник в любом виде, цитрусовые, капуста, болгарский перец, киви.Симптомы дефицита витамина С:повышенная усталость;депрессивное состояние;дефекты соединительной ткани (гингивит, петехии, высыпания, внутренние кровотечения, плохое заживление ран).Витамины группы В. Их нехватка часто обуславливается несбалансированным рационом, но также причиной могут быть патологии, мешающие организму нормально усваивать данные витамины из пищи.Продукты, содержащие витамины В: рыба, грибы, крупы, продукты из цельнозерновой муки, дрожжи, мясо.Симптомы дефицита витаминов группы В:внезапно возникающая бессонница при отсутствии стрессовых ситуаций;резкие перепады настроения, вспыльчивость;ухудшение памяти;головные боли;повышенная утомляемость.Витамин А (ретинол). Его нехватка тесной связана с питанием, в котором не содержится достаточно витамина, а также с нарушением всасывания или заболеваниями печени.Продукты с витамином А: яйца, тыква, хурма и морковь. Растительные источники витамина должны употребляться вместе с растительным маслом для его усвоения.Симптомы дефицита витамина А:повышенная сухость кожи;проблемы с волосами: ломкость, выпадение;заболевания глаз, куриная слепота (снижение зрения в темноте);диарея, развитие гастрита;у детей – замедление физического и интеллектуального развития.

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