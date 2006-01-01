Почему сон после 06:30 может привести к развитию онкологии, диабета и депрессии

Доктор психологических наук Алексей Ситников предупредил, что сон после 6:30 утра может нарушить биологический ритм организма, что приведет к возникновению предракового состояния. Специалист дал интервью блогеру Александру Соколовскому на YouTubeВрач объяснил, что в данное время в нашей зоне выделяется кортизол, адреналин и глюкоза, что приводит к учащенному сердцебиению. Постепенно такой режим сна может привести к развитию гипертонии, диабета и даже рака.«Люди, которые не встают в 6:30, очень мало живут. Лучше прилечь днем, но в 6: 30 нужно встать, чтобы избавиться от кортизола, высокого кровяного давления и глюкозы», — сказал доктор.Для тех, кому трудно придерживаться такого режима, Ситников советует больше спать в течение дня. Наши биологические ритмы избавляют организм от необходимости рано просыпаться, чтобы оставаться здоровым, заключает психолог.Циркадные ритмыГрафик сна у разных людей различается: некоторые, естественно, предпочитают ложиться спать рано, а другие предпочитают ложиться спать поздно. В обиходе людей, склонных поздно ложиться спать, часто называют «совами», а тех, кто рано ложится и просыпается, — «жаворонками»."Предпочтительный график сна человека тесно связан с его циркадными ритмами — естественными физическими процессами, которые следуют одинаковым закономерностям примерно каждые 24 часа", - говорит врач-терапевт Арсеньева Элеонора специально для МедикФорум.Поскольку на циркадные ритмы влияют воздействие света, время приема пищи и физические упражнения. Люди могут использовать эти факторы, чтобы естественным образом изменить график сна.Многочисленные исследования показывают, что более позднее время сна связано со многими проблемами со здоровьем. Но простое раннее пробуждение может не решить проблему."Люди, которые склонны поздно ложиться спать, могут накопить дефицит сна, если заставляют себя вставать рано, не ложась раньше времени".Однако изменение графика полуночников, чтобы они раньше ложились спать и просыпались, может принести им пользу по нескольким причинам."Когда график сна человека не соответствует его социальным требованиям, он может плохо учиться или работать, испытывать беспокойство и иметь проблемы в личных отношениях".Сдвиг графика сна на более раннее время может помочь человеку избежать некоторых негативных последствий непостоянного сна, который не соответствует социальному графику.Если изменение графика сна человека на более раннее время позволит ему спать больше, это может иметь дополнительные положительные последствия. Дефицит сна связан с проблемами со здоровьем такие как болезни сердца, высокое кровяное давление, диабет и депрессия, а также более высокий риск несчастных случаев и травм.Улучшение психического здоровья"Исследования показывают, что люди, которые обычно ложатся спать и просыпаются позже, чаще испытывают тревогу и депрессию, чем те, кто засыпает и просыпается раньше".В этом исследовании те, кто сместил график сна раньше примерно на два часа, сообщили о более низком уровне депрессии и стресса по сравнению с теми, кто не менял график сна. Дополнительные исследования могут определить, может ли изменение режима сна помочь в лечении таких расстройств.

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