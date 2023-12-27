Гинеколог Волкова назвала 5 витаминов, которые необходимы женщинам после 40 лет

От баланса витаминов и минералов зависят внешний вид, самочувствие. Нехватка полезных веществ может спровоцировать развитие хронических заболеваний или их рецидив, если они уже у вас есть.Прежде чем купить в аптеке очередную красочную баночку с биодобавками или витаминами, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Вполне вероятно, что какой-то элемент вам и не нужен, а после курса в организме возникнет его избыток, это может быть еще хуже, чем дефицит.Если же анализы показали нехватку определенных микро- или макроэлементов, то здесь дополнительные дозы окажутся как нельзя кстати. Лечащий врач обязательно даст рекомендации. Некоторые дефициты легко восполнить, просто скорректировав рацион.По словам гинеколога Екатерины Волковой, женщинам старше 40 лет надо особо тщательно следить за состоянием своего здоровья.«Усталость, сонливость, бессилие, вялость — знакомы вам эти симптомы? Такое состояние может возникать по различным причинам, и одна из самых распространенных — это дефицит витаминов и минералов», — говорит врач.Вот пять витаминов, которые прежде всего необходимы женщинам.Витамин D. Он помогает кальцию лучше усваиваться, отвечает за крепость костей, кроме того, защищает организм от развития сахарного диабета, а также риска инфаркта, псориаза, ожирения, аллергических реакций и даже эпилепсии. Известно, что его дефицит может приводить к депрессии.Витамин А. Отвечает за качество кожи, слизистых, поддерживает работу репродуктивной системы, защищает от мастопатии.Витамин Е. Участвует в синтезе половых гормонов, снижает риски атеросклероза и тромбоза, помогает печени, защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, предотвращает преждевременное появление морщин.Витамины группы В. Участвуют в энергетическом обмене, синтезе гормонов щитовидной железы и эритроцитов. Важны для развития нервной системы, в том числе для работы головного мозга, снижают уровень стресса.Витамин С. Этот антиоксидант защищает наш организм от свободных радикалов — они повреждают здоровые клетки. Кроме того, он участвует в построении соединительной ткани — связок, суставов и кожи.Важно: не назначайте себе витамины самостоятельно, даже если по всем симптомам кажется, что у вас дефицит какого-то определенного микроэлемента. Обращайтесь за профессиональной помощью к врачу.От «полезных» капельниц тоже стоит отказаться. Они обещают помочь организму, похудеть, восполнить дефициты витаминов, но доктора заверяют: все витамины мы можем получить из пищи, главное — следить за рационом. А вот витаминные капельницы способны лишь подорвать здоровье, например довести до тромбоза и болезней печени.

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