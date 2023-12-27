Кардиолог Нилова нашла малозаметные симптомы сердечной недостаточности, врач Варфоломеев рассказал кто в группе риска

Курение, артериальная гипертония, ожирение и метаболический синдром являются факторами риска, которые могут привести к заболеваниям сердца. Об этом сообщила кардиолог Оксана Нилова.Эти факторы вместе способны вызвать гипертонию, ишемическую болезнь сердца и другие сердечно-сосудистые заболевания. Чтобы избежать этого, важно придерживаться здорового образа жизни и постоянно проконсультироваться с врачом.«Имея характерные симптомы – одышку, отёки, утомляемость, учащённое сердцебиение – пациент ходит по кругу от врача к врачу, ищет какие-то причины. Но в силу неправильной диагностики он долго не попадает к нужному специалисту и не проходит правильный алгоритм обследования», - сетует эксперт.Нилова отметила, что основная задача кардиолога – предотвратить развитие неблагоприятных сердечно-сосудистых последствий, назначив своевременное лечение для гипертонии и нарушений обмена липидов.Правильно назначенная терапия может оказать положительное влияние на эти факторы, позволяя замедлить развитие осложнений и отсрочить прогрессию сердечно-сосудистых заболеваний, сообщило издание RuNews24.Какие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний я не могу изменить?ВозрастРиск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается с возрастом."Мужчины в возрасте 45 лет и старше и женщины в возрасте 55 лет и старше подвергаются большему риску", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.ПолНекоторые факторы риска могут по-разному влиять на риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, чем у мужчин."Эстроген обеспечивает женщинам некоторую защиту от сердечных заболеваний, но диабет повышает риск сердечных заболеваний у женщин больше, чем у мужчин".Раса или этническая принадлежностьНекоторые группы имеют более высокий риск, чем другие. Афроамериканцы чаще, чем белые, страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, в то время как латиноамериканцы реже страдают от них. У некоторых азиатских групп, таких как выходцы из Восточной Азии, показатели ниже, но у жителей Южной Азии они выше.История семьи"Вы подвергаетесь большему риску, если у вас есть близкий член семьи, у которого в раннем возрасте было заболевание сердца".Что я могу сделать, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний?К счастью, есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний:Контролируйте свое кровяное давление. Высокое кровяное давление является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний."Важно регулярно проверять артериальное давление – по крайней мере, один раз в год для большинства взрослых и чаще, если у вас высокое кровяное давление".Примите меры, включая изменение образа жизни, чтобы предотвратить или контролировать высокое кровяное давление.Держите уровень холестерина и триглицеридов под контролем. Высокий уровень холестерина может закупорить артерии и повысить риск развития ишемической болезни сердца и сердечного приступа. Изменение образа жизни и лекарства (при необходимости) могут снизить уровень холестерина. Триглицериды — это еще один тип жира в крови. Высокий уровень триглицеридов также может повысить риск развития ишемической болезни сердца, особенно у женщин.Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес или ожирение могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В основном это связано с тем, что они связаны с другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови, высокое кровяное давление и диабет. Контроль своего веса может снизить эти риски.

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