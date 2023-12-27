Врач Демьяновская рассказала об особенностях праздничного стола для гипертоников

Врач Екатерина Демьяновская рассказала об особенностях меню новогоднего стола для людей, страдающих от гипертонии.По ее словам, основное правило – малое количество соли в блюдах. Чем больше соли, тем больше жидкости она будет задерживать в организме, что, в свою очередь, спровоцирует повышение артериального давления. Врач отметила, что для того, чтобы сделать блюдо более соленым, можно использовать небольшое количество уксуса, лимонного сока, чеснока или морской капусты.Также Демьяновская посоветовала гипертоникам избегать употребления любых колбасных изделий из-за большого количества соли и глутамата натрия в составе, которы сильно замедляет процесс выведения почками воды и соли.«Гипертоникам целесообразно отказаться от сладких газированных напитков и шампанского. Дело в том, что сладкие напитки дополнительно усиливают чувство жажды. Полезная и вкусная альтернатива — домашние морсы и компоты из сухофруктов», — добавила доктор.

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