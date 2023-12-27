Alzheimer's & Dementia: недостаточный слух указывает на риск развития деменции

Исследование, проведенное в University of Oxford (Великобритания), выявило связь между проблемами со слухом у взрослых и повышенным риском развития деменции в пожилом возрасте, сообщается на портале ассоциации Alzheimer's & Dementia.Ученые изучили данные 82 039 участников старше 60 лет из Британского биобанка и обнаружили, что нарушение слуха при восприятии речи в шуме (SiN) может быть связано с увеличением риска возникновения деменцииВ рамках исследования ученые использовали модели пропорциональных рисков Кокса для анализа данных участников без деменции. Было проведено наблюдение за участниками в течение 11 лет, и за этот период деменция развилась у 1285 человек.Ученые выявили, что недостаточный или плохой слух SiN был связан с повышенным риском развития деменции на 61% и 91% соответственно (отношение рисков [ОР] = 1,61, 95% доверительный интервал [ДИ] 1,41–1,84; ОР = 1,91, 95% ДИ 1,55–2,36), по сравнению с участниками с нормальным слухом SiN. Эта связь оставалась значимой независимо от длительности наблюдения участников.Исследование показало, что нарушение слуха SiN может быть независимым фактором риска развития деменции у взрослых. Это обнаружение подчеркивает важность внимания к изменениям в слухе в более позднем возрасте, так как это может быть потенциально модифицируемым фактором для предотвращения деменции. Имеются ограниченные данные о влиянии депрессивных симптомов и социальной изоляции на эту связь, что требует дальнейших исследований.Это исследование подчеркивает необходимость более тщательного внимания к здоровью слуха и возможному связанному риску развития деменции у взрослых.

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