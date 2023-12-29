Daily Express: пять простых шагов для защиты зубов от кариеса
Согласно Daily Express, данные Британской стоматологической ассоциации указывают на то, что около 12 миллионов человек испытывают сложности с доступом к необходимой медицинской помощи в области стоматологии. Важно правильно ухаживать за зубами и деснами для предотвращения различных заболеваний и сохранения здоровья полости рта.
Эксперты предлагают несколько ключевых шагов для поддержания здоровья полости рта. Ежедневная чистка зубов два раза в день, использование зубной нити и ополаскивателя для рта помогают предотвратить образование зубного налета и камня, а также способствуют сохранению здоровья десен. Ограничение потребления сахара, увеличение употребления воды и отказ от курения также играют важную роль в поддержании здоровья полости рта.
Помимо перечисленного, раннее обращение за медицинской помощью при возникновении таких симптомов, как чувствительность зубов, кровотечение и опухание десен, поможет предотвратить ухудшение состояния.
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Добавил belyash в категорию Стоматология
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